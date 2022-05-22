Гороскоп на 22 мая 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 22 мая 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро озвучивают, что делать дальше.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 22 мая 2022 рассказывает, что Скорпионам будет больно, а Ракам не стоит создавать себе проблем.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 22 мая 2022 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Десятка кубков"

Ожидайте сегодня очень счастливый день. В отношениях любовь бьет через край. На работе все складывается лучше.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Двойка кубков"

Доверяйте людям. В любви больше результатов принесет партнерство. А в решении рабочих вопросов доверяйте коллегам.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Четверка жезлов"

Хороший день для заключения сделок. В отношениях пора выйти на новый уровень. В решении рабочих вопросов расслабьтесь и полагайтесь на внутренние ощущения.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Пятерка жезлов"

Не создавайте себе проблем. В любви не оскорбляйте вторую половинку. На работе не стоит устраивать ссор.

ЛЕВ (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Отшельник"

Избегайте сегодня активного общения с людьми. В отношениях возьмите паузу. А на работе следует задуматься над отгулом.

ДЕВА (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Верховная жрица"

Следует прислушиваться к интуиции. В любви слушайте голоса сердца. В движении по карьерной лестнице доверяйте внутреннему голосу.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Туз жезлов"

Действуйте. Разместите креатива в постели. А на работе зажгите всех своей энергией.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Восьмерка кубков"

Будет боль от потери. Закройте свое сердце на немного. На работе лучше переждать этот день.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Семерка пентаклей"

Не закапывайте в землю то, что имеете. Работайте над отношениями. В рабочих вопросах выберите правильную цель.

КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Башня"

Все будет уничтожено. В отношениях позаботьтесь о крепком фундаменте. На работе пора задуматься над переменами.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Шестерка пентаклей"

Вы получите вознаграждение за свой труд. В любви действуйте активно. А на работе начните новый проект.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Шестерка мечей"

Смотрите, чтобы ваши отношения не разбились. В любви не обращайте внимание на быт. В решении рабочих моментов не оскорбляйте коллег.

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