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Гороскоп на 22 ноября 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
181
Время на прочтение
2 мин
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Гороскоп на 22 ноября 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Фото: ТСН.ua

Карты Таро помогают понять нынешнее состояние души.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 22 ноября 2022 года рассказывает, что Скорпионов ожидают искушения, а Стрельцов — испытания.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 22 ноября 2022 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Четверка жезлов"

Хороший день для заключения договоров. В отношениях действуйте активнее. На работе нужно выходить на новый уровень.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Король кубков"

Работайте над своими чувствами. В любви прислушивайтесь к совету мудрого человека. На работе доверяйте голосу сердца.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Колесо Фортуны"

Все меняется. В отношениях следует быть готовым к неожиданностям. А на работе обдумайте запасной вариант.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Шестерка мечей"

Вам могут сделать больно. В отношениях не думайте только о быте. На работе остерегайтесь врагов.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Рыцарь мечей"

Смело прорывайтесь вперед. В отношениях не следует делать больно второй половинке. На работе будьте осторожны со злодеями.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Паж жезлов"

Добавьте любопытство во все сферы жизни. На работе не сдерживайте свои мечты. В отношениях займитесь безумным сексом.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Двойка кубков"

Двигайтесь к партнерству. На работе сопротивляйтесь проблема. А в отношениях не забывайте о дружбе.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Дьявол"

Впереди вас ожидают искушения. В отношениях только вы решаете. стоит ли им поддаться. А при решении рабочих вопросов прислушайтесь к интуиции.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Десятка мечей"

Вас ожидают испытания. В отношениях ваши чувства захотят оскорбить. На работе возможны новые вызовы.

КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Влюбленные"

Старайтесь большего. Растворитесь в чувствах. А на работе стройте что-нибудь новое со вдохновением.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Страшный суд"

Помните о последствиях своих поступков. В отношениях скрывайте ваши чувства. А на работе остерегайтесь проблем из прошлого.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Туз мечей"

Ум – вот ваше основное оружие. В отношениях вы должны понять, чего хотите на самом деле. А на работе пробивайте путь интеллектом.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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Дата публикации
Просмотры
181
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