Гороскоп на 22 ноября 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро помогают понять нынешнее состояние души.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 22 ноября 2022 года рассказывает, что Скорпионов ожидают искушения, а Стрельцов — испытания.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 22 ноября 2022 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Четверка жезлов"
Хороший день для заключения договоров. В отношениях действуйте активнее. На работе нужно выходить на новый уровень.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Король кубков"
Работайте над своими чувствами. В любви прислушивайтесь к совету мудрого человека. На работе доверяйте голосу сердца.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Колесо Фортуны"
Все меняется. В отношениях следует быть готовым к неожиданностям. А на работе обдумайте запасной вариант.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Шестерка мечей"
Вам могут сделать больно. В отношениях не думайте только о быте. На работе остерегайтесь врагов.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Рыцарь мечей"
Смело прорывайтесь вперед. В отношениях не следует делать больно второй половинке. На работе будьте осторожны со злодеями.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Паж жезлов"
Добавьте любопытство во все сферы жизни. На работе не сдерживайте свои мечты. В отношениях займитесь безумным сексом.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Двойка кубков"
Двигайтесь к партнерству. На работе сопротивляйтесь проблема. А в отношениях не забывайте о дружбе.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Дьявол"
Впереди вас ожидают искушения. В отношениях только вы решаете. стоит ли им поддаться. А при решении рабочих вопросов прислушайтесь к интуиции.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Десятка мечей"
Вас ожидают испытания. В отношениях ваши чувства захотят оскорбить. На работе возможны новые вызовы.
КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Влюбленные"
Старайтесь большего. Растворитесь в чувствах. А на работе стройте что-нибудь новое со вдохновением.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Страшный суд"
Помните о последствиях своих поступков. В отношениях скрывайте ваши чувства. А на работе остерегайтесь проблем из прошлого.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Туз мечей"
Ум – вот ваше основное оружие. В отношениях вы должны понять, чего хотите на самом деле. А на работе пробивайте путь интеллектом.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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