Гороскоп на 22 сентября для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро позволяют понять больше.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 22 сентября 2021 рассказывает, что дела у Овнов улучшатся, а Тельцам стоит овладеть собой.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 22 сентября 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Десятка пентаклей"
Дела улучшаются. В отношениях старайтесь больше. На работе достигайте новых высот.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Сила"
Освойте себя. В любви уравновесит эмоции и разум. На работе ожидайте новые вызовы.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Шестерка пентаклей"
Получайте вознаграждение за свой труд. В любви будут приятные сюрпризы. На работе поймите, когда следует действовать, а когда — отступить.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Луна"
Поработайте над своими комплексами. В отношениях раскройте свои чувства. На работе вам мешать ваши страхи.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Король пентаклей"
Приобретайте новые высоты. В любви прислушайтесь к мудрым советам. На работе ищите единомышленников.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Семерка пентаклей"
Работайте, не покладая рук. В отношениях попробуйте позитивные изменения. В движении по карьерной лестнице проявите инициативность.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Семерка мечей"
Защищайте ваши чувства. В любви вас могут обидеть. На работе остерегайтесь врагов.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Император"
Будьте уверены в себе. В отношениях проявите характер. А на работе следует показать профессионализм.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Тройка жезлов"
Двигайтесь вперед. В отношениях сконцентрируйтесь на новом совместном проекте. На работе проявите свои умения и навыки.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Десятка мечей"
Будет трудно, но вы справитесь. От любви может быть больно. На работе стоит выяснить, кто ваш враг.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Паж жезлов"
Стремитесь к выяснению истины. В отношениях добавьте огня, а на работе — драйва.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Правосудие"
Выясните в чем ваша уникальность. В отношениях найдите «золотую середину», а на работе — баланс.
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