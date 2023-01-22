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Гороскоп на 22 января 2023 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
134
Время на прочтение
3 мин
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Гороскоп на 22 января 2023 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Фото: ТСН.ua

Карты Таро позволяют овладеть тайным языком символов.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 22 января 2023 года рассказывает, что Львам следует работать головой, а Козорогам не стоит обижаться.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 22 января 2023 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Дурак"

Не бойтесь делать первый шаг. В отношениях отважитесь на нечто большее. На работе попробуйте что-нибудь новое.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Пятерка кубков"

Вас могут разочаровать поступки некоторых людей. В отношениях вам станет себя жалко. В движении по карьерной лестнице лучше отдохнуть.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Туз кубков"

Вас переполняют эмоции. В отношениях наслаждайтесь чувствами. На работе пора отдохнуть.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Башня"

Все может быть уничтожено до основания. В отношениях попробуйте все строить на новом фундаменте. В карьере следует сконцентрироваться на чем-то новом.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Туз мечей"

Работайте головой. В отношениях вас ожидают новые испытания, а на работе – новые вызовы.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Шестерка кубков"

Не забывайте о старых друзьях. В любви помните о дружбе. На работе ищите единомышленников.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Восьмерка жезлов"

Смело двигайтесь вперед. В отношениях добавьте драйву. А на работе – энергичности.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Четверка мечей"

Нужно отдыхать от времени. В любви сделайте паузу. А на работе следует взять отгул.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Семерка кубков"

Определитесь, что вы хотите дальше. В отношениях не гонитесь за всем сразу. На работе выберите одно направление.

КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Колесо Фортуны"

Не обижайтесь слишком много. В отношениях у вас осталось еще немного любви. На работе вас могут оскорбить.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Королева пентаклей"

Стремитесь к накоплению финансов. В любви пройдите проверку деньгами. На работе начните новый проект.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Двойка жезлов"

Стремитесь к чему-то новому. В отношениях открывайте новые горизонты. А на работе не останавливайтесь на достигнутом.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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Дата публикации
Просмотры
134
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