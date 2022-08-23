Гороскоп на 23 августа 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро позволяют больше понять свою душу.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 23 августа 2022 года рассказывает, что Весам нужно выйти на новый уровень, а Скорпионам – опасаться перемен.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 23 августа 2022 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Мир"
Следует найти умиротворение. В отношениях ищите гармонию, а на работе – баланс между сферами жизни.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Смерть"
Изменения неизбежны. В отношениях следует измениться, чтобы развиваться. А на работе задумайтесь над очередной возможностью для развития.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Четверка пентаклей"
Следует быть бережливыми. В отношениях экономьте эмоции. На работе доработайте "хвосты".
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Дьявол"
Впереди – многочисленные искушения. В отношениях наконец-то отважьтесь на большее. В движении по карьерной лестнице продвигайтесь дальше.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Шестерка жезлов"
Уверенно двигайтесь к победе. В любви приобретайте новые высоты. На работе – закрепите успех.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Четверка кубков"
Не отказывайтесь от того, что вам предлагают. В отношениях начните доверять партнеру. На работе вы можете действовать лучше.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Императрица"
Настает время плодородия. В любви выйдите на новый уровень. В работе наслаждайтесь плодами своего труда.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Башня"
Остерегайтесь изменений. В отношениях позаботьтесь о "запасной аэродром". На работе имейте средства впрок, — надвигаются изменения.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Рыцарь мечей"
Мчитесь на всех парах. В отношениях не делайте больно второй половинке. В рабочих делах остерегайтесь недругов.
КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Двойка мечей"
Действуйте взвешенно. В отношениях вам могут поступить больно. На работе возможны новые вызовы.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Паж мечей"
Защищайтесь, когда вам делают больно. В отношениях сопротивляйтесь проблемам. На работе ищите единомышленников.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Рыцарь пентаклей"
Решитесь на новый проект. В любви попробуйте что-нибудь новое. На работе пора действовать.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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