Гороскоп на 23 июля для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 23 июля для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро помогают понять свои мотивы.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 23 июля 2021 рассказывает, что Овнам надо остерегаться прошлого, а Близнецам стоит овладеть внутреннюю мудрость.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 23 июля 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Тройка мечей"

Остерегайтесь воспоминаний прошлого. В отношениях не ищите причин для ссор. На работе избегайте конфликтов.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Пятерка жезлов"

Не создавайте себе проблем. В любви не стоит ссориться. В рабочих вопросах не поддавайтесь на провокации.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Верховная жрица"

Освойте внутреннюю мудрость. В отношениях прислушайтесь к голосу интуиции. А в рабочих моментах — к внутреннему голосу.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Отшельник"

Время отдохнуть. Отдельно стоящий немного от партнера или партнерши. В движении по карьерной лестнице сделайте паузу.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Семерка пентаклей"

Не закапывают свой талант в землю. В отношениях стоит понять, что вы хотите от второй половинки. А на работе работайте тщательно.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Король мечей"

Продемонстрируйте характер. В отношениях не делайте больно второй половинке. В движении по карьерной лестнице покажите силу воли.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Десятка пентаклей"

Дела улучшаются. В отношениях наслаждайтесь счастьем. Действуйте профессионально на работе.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Туз мечей"

Интеллект — вот ваше основное оружие. В любви проявите мудрость. Действуйте взвешенно на работе.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Рыцарь кубков"

Откройте ваше сердце шире. Растворитесь в день в любви. Добавьте немного эмоций в рабочие дела.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Справедливость"

Ищите баланс. В отношениях уравновесит ум и эмоции. На работе помните о последствиях своих поступков.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Иерофант"

Хороший день для заключения договоров. Отношения стоит узаконить. В рабочих вопросах будьте осторожны с бумагами.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Четверка кубков"

Не отказывайтесь от того, что вам предлагают. В отношениях проявите свои лучшие качества. А на работе возьмите отгул.

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