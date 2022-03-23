Гороскоп на 23 марта 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 23 марта 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро дают веру в будущее.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 23 мая 2021 рассказывает, что Овнам стоит найти баланс в отношениях, а Тельцам выполнять все четко на работе.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 23 мая 2021 для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Четверка пентаклей"

Переставайте тратить деньги налево и направо. В отношениях найдите баланс, а в избирательных делах – «золотую середину».

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Иерофант"

Хорошее время для решения юридических проблем. Отношения лучше узаконить. На работе выполняйте все верно.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Мир"

Соедините эмоции и рациональное внутри себя. В отношениях ищите гармонию. В движении по карьерной лестнице все удастся.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Восьмерка мечей"

Вы знаете, что нужно делать, однако в отношениях прячет глаза, а на работе не решаетесь на первый шаг.

ЛЕВ (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Король пентаклей"

Наслаждайтесь тем, что у вас есть. В любви проверьте вторую половинку по желанию денег. Найдите денежную работу.

ДЕВА (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Смерть"

Ожидайте перемен. В отношениях все может измениться. А на работе остерегайтесь резких шагов.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Маг"

Вам все по силам. В любви раскройте свой потенциал. А на работе проявите лидерские качества.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Тройка кубков"

Празднуйте маленькие победы. В отношениях чаще ходите на свидание. На работе устройте корпоратив.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Императрица"

Полюбите себя. В любви раскройте ваше сердце. Доверяйте интуиции на работе.

КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Девятка мечей"

Сожмите зубы. В отношениях будет много болей. На работе ждите новых вызовов.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Восьмерка жезлов"

Вперед и только вперед. В отношениях проявите активность. А на работе предлагайте новые проекты.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Королева жезлов"

Сопротивляйтесь. В отношениях проявите характер, а на работе – интеллектуальную составляющую.

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