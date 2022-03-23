Гороскоп на 23 марта 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро дают веру в будущее.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 23 мая 2021 рассказывает, что Овнам стоит найти баланс в отношениях, а Тельцам выполнять все четко на работе.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 23 мая 2021 для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Четверка пентаклей"
Переставайте тратить деньги налево и направо. В отношениях найдите баланс, а в избирательных делах – «золотую середину».
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Иерофант"
Хорошее время для решения юридических проблем. Отношения лучше узаконить. На работе выполняйте все верно.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Мир"
Соедините эмоции и рациональное внутри себя. В отношениях ищите гармонию. В движении по карьерной лестнице все удастся.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Восьмерка мечей"
Вы знаете, что нужно делать, однако в отношениях прячет глаза, а на работе не решаетесь на первый шаг.
ЛЕВ (22 августа-23 сентября)
Карта дня "Король пентаклей"
Наслаждайтесь тем, что у вас есть. В любви проверьте вторую половинку по желанию денег. Найдите денежную работу.
ДЕВА (22 августа-23 сентября)
Карта дня "Смерть"
Ожидайте перемен. В отношениях все может измениться. А на работе остерегайтесь резких шагов.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Маг"
Вам все по силам. В любви раскройте свой потенциал. А на работе проявите лидерские качества.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Тройка кубков"
Празднуйте маленькие победы. В отношениях чаще ходите на свидание. На работе устройте корпоратив.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Императрица"
Полюбите себя. В любви раскройте ваше сердце. Доверяйте интуиции на работе.
КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Девятка мечей"
Сожмите зубы. В отношениях будет много болей. На работе ждите новых вызовов.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Восьмерка жезлов"
Вперед и только вперед. В отношениях проявите активность. А на работе предлагайте новые проекты.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Королева жезлов"
Сопротивляйтесь. В отношениях проявите характер, а на работе – интеллектуальную составляющую.
Читайте также:
- Луна без курса в марте 2022: скрытая угроза, что нужно делать и чего лучше избегать
- Лунный календарь на март 2022: когда полнолуние и новолуние
- Лунный календарь на март 2022: благоприятные и неблагоприятные дни