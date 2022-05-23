Гороскоп на 23 мая 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 23 мая 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро озвучивают подсказки вселенной.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 23 мая 2022 рассказывает, что Скорпионам будет больно, а Ракам не стоит создавать себе проблем.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 23 мая 2022 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Пятерка жезлов"

Не стоит устраивать ссоры на ровном месте. В отношениях не следует провоцировать партнера на конфликт. В решении рабочих вопросов возьмите паузу.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Отшельник"

Вы знаете, что нужно делать, но противитесь этому. В любви стоит упомянуть, зачем вы начали эти отношения. На работе поразмышляйте над вашей целью в карьере.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Верховная жрица"

Мудрость – ваше оружие. В отношениях прислушивайтесь к внутреннему женскому началу. В работе делайте то, что вам действительно хочется.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Туз жезлов"

Действуйте. В отношениях проявите свою силу. В работе прибавьте энтузиазм.

ЛЕВ (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Восьмерка кубков"

Нужно решить – остаться или уходить. В отношениях откровенно поговорите со второй половинкой.

ДЕВА (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Семерка пентаклей"

Работайте по достоинству. В отношениях «зерна», которые вы поста давно, могут не вырасти. В движении по карьерной лестнице выберите одну цель.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Башня"

Ожидайте кардинальных изменений. В отношениях все может сильно измениться. А на работе смены просто необратимы.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Шестерка пентаклей"

Работайте и получите вознаграждение. В любви ждите сюрпризов. А на работе требуйте премии.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Шестерка мечей"

Не стоит зацикливаться на быту. В любви не обращайте внимание на мелочи. На работе возможные испытания.

КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Туз пентаклей"

Все складывается как нельзя лучше. В отношениях доверяйте партнеру. А на работе ситуация улучшится.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Королева пентаклей"

Добивайтесь того, что хотите. Расслабьтесь в любви. На работе пора завоевывать новые вершины.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Паж жезлов"

Действуйте. В отношениях добавьте жару. В движении по карьерной лестнице продемонстрируйте активность.

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