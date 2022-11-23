Гороскоп на 23 ноября 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро позволяют узнать больше о себе.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 23 ноября 2022 года рассказывает, что Тельцам не стоит делать больно партнеру, а Близнецы должны решиться на первый шаг.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 23 ноября 2022 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Справедливость"
Найдите баланс в своей жизни. На работе сопротивляйтесь вызовам. В отношениях стремитесь к гармонии.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Король мечей"
Не бойтесь показывать свою позицию. В отношениях не делайте больно партнеру. На работе самое время продемонстрировать профессионализм.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Дурак"
Не бойтесь делать первый шаг. В отношениях отправляйтесь навстречу чувствам. На работе положите начало новому.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Паж жезлов"
Вы можете что-нибудь изменить в своей жизни. В отношениях не оскорбляйте вторую половинку. На работе найдите верных друзей.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Пятерка пентаклей"
Пора затянуть пояса. В отношениях не занимайтесь расточительством. На работе поразмышляйте над запасным вариантом.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Семерка жезлов"
Защищайте то, что вам дорого. В отношениях смело двигайтесь вперед. Избегайте вызовов на работе.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Пятерка жезлов"
Не следует создавать себе проблемы. В отношениях не нужно ссориться. На работе избегайте конфликтов.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Королева жезлов"
Проявите упругость нрава. В отношениях добавьте страсти. На работе ждите кризисных моментов.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Восьмерка кубков"
Сегодня вы столкнетесь с разочарованиями. В отношениях вам могут поступить больно. На работе действуйте более демократично.
КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Королева пентаклей"
Пора накапливать ресурсы. В отношениях прислушивайтесь к мудрым советам. А на работе найдите единомышленников.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Девятка кубков"
Наслаждайтесь своими достижениями. В отношениях проверьте себя на крепость. На работе задумайтесь над развитием.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Девятка пентаклей"
Наслаждайтесь. В отношениях можно немного расслабиться. А на работе – начать что-то собственное.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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