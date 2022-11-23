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Гороскоп на 23 ноября 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
127
Время на прочтение
2 мин
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Гороскоп на 23 ноября 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Фото: Pexels

Карты Таро позволяют узнать больше о себе.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 23 ноября 2022 года рассказывает, что Тельцам не стоит делать больно партнеру, а Близнецы должны решиться на первый шаг.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 23 ноября 2022 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Справедливость"

Найдите баланс в своей жизни. На работе сопротивляйтесь вызовам. В отношениях стремитесь к гармонии.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Король мечей"

Не бойтесь показывать свою позицию. В отношениях не делайте больно партнеру. На работе самое время продемонстрировать профессионализм.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Дурак"

Не бойтесь делать первый шаг. В отношениях отправляйтесь навстречу чувствам. На работе положите начало новому.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Паж жезлов"

Вы можете что-нибудь изменить в своей жизни. В отношениях не оскорбляйте вторую половинку. На работе найдите верных друзей.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Пятерка пентаклей"

Пора затянуть пояса. В отношениях не занимайтесь расточительством. На работе поразмышляйте над запасным вариантом.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Семерка жезлов"

Защищайте то, что вам дорого. В отношениях смело двигайтесь вперед. Избегайте вызовов на работе.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Пятерка жезлов"

Не следует создавать себе проблемы. В отношениях не нужно ссориться. На работе избегайте конфликтов.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Королева жезлов"

Проявите упругость нрава. В отношениях добавьте страсти. На работе ждите кризисных моментов.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Восьмерка кубков"

Сегодня вы столкнетесь с разочарованиями. В отношениях вам могут поступить больно. На работе действуйте более демократично.

КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Королева пентаклей"

Пора накапливать ресурсы. В отношениях прислушивайтесь к мудрым советам. А на работе найдите единомышленников.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Девятка кубков"

Наслаждайтесь своими достижениями. В отношениях проверьте себя на крепость. На работе задумайтесь над развитием.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Девятка пентаклей"

Наслаждайтесь. В отношениях можно немного расслабиться. А на работе – начать что-то собственное.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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Дата публикации
Просмотры
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