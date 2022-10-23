Гороскоп на 23 октября 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро подсказывают нам наш путь.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 23 октября 2022 года рассказывает, что Львам не стоит скучать по прошлому, а Скорпионам будет тяжело.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 24 октября 2022 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Отшельник"
Сейчас вас не поймут. В отношениях найдите поддержку в это тяжелое время. На работе опирайтесь на проблемы.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Мир"
Ищите баланс. Уравновесьте чувство и разум. На работе двигайтесь к успеху.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Восьмерка жезлов"
Двигайтесь вперед. На работе смело продвигайтесь вперед. А в любви добавьте страсти.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Иерофант"
Нужно найти точки соприкосновения. В отношениях пора выйти на более высокий уровень. А на работе можете смело заключать договоры.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Пятерка кубков"
Не унывайте по прошлому, пора строить будущее. В отношениях нужно забыть прошлые образы и двигаться дальше. На работе пора немного отдохнуть.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Туз пентаклей"
Работайте над положительным имиджем. В отношениях наслаждайтесь тем, что у вас есть. На работе вас ждет финансовый успех.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Восьмерка пентаклей"
Работайте и получите достойный результат. Над отношениями тоже нужно работать. В работе проявите профессионализм.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Десятка жезлов"
Будет тяжело, потому что вы взяли на себя слишком много. В отношениях не стоит ссориться. На работе сопротивляйтесь новым вызовам.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Повешенный"
Измените свой взор на ситуацию. На работе все перевернется вверх дном. В отношениях обратите внимание на детали.
КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Семерка мечей"
Вас могут оскорбить. В отношениях не поддавайтесь на обман. На работе попытайтесь избежать проблем.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Восьмерка мечей"
Вы знаете, что делать, но боитесь сделать первый шаг. На работе предложите что-нибудь новое. В отношениях добавьте уверенности в себе.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Дьявол"
Дьявол прячется в деталях. Впереди будет тяжело, но вы справитесь. На работе избегайте конфликтов.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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