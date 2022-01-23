Гороскоп на 23 января 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро.

Гороскоп на 23 января 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро.

Карты Таро озвучивают жизненные подсказки.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 23 января 2022 года рассказывает, что Девам стоит доверять второй половинке, а Львов впереди ждут искушения.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 23 января 2022 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Десятка жезлов"

Не берите на себя больше, чем сможете осилить. В отношениях не стоит напрягаться. На работе избегайте конфликтов.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Повешенный"

Не нужно переворачивать все с ног на голову. В отношениях следует соблюдать осторожность. А на работе потихоньку продвигайтесь вперед.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Семерка мечей"

Вас могут оскорбить. Поэтому следует соблюдать осторожность. В отношениях спрячьте ваше сердце. На работе сделайте паузу.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Восьмерка мечей"

Вы знаете, что делать, но боитесь сделать первый шаг. На работе нужно добавить умиротворение, а в отношениях начните доверять партнеру или партнерше.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Дьявол"

Впереди вас ждут соблазны. В отношениях сами решайте, стоит ли им поддаться. А на работе начните что-нибудь новое.

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ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Влюбленные"

Не бойтесь доверять второй половинке. В отношениях ищите счастье в простых вещах. На работе найдите единомышленников

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Дурак"

Начните делать первый шаг. В отношениях добавьте страсти. А на работе избегайте новых вызовов.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Сила"

Загляните в глаза свои страхам. На работе не удерживайте свои желания двигаться вперед. В отношениях проявите силу воли.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Справедливость"

Покажите себя. В отношениях проявите упрямство, а на работе – профессионализм.

КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Рыцарь жезлов"

Двигайтесь вперед. В отношениях действуйте активно. На работе необходимо проявить больше силы.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Девятка пентаклей"

Наслаждайтесь тем, что вы делаете. В отношениях нужно больше расслабиться. А на работе – взять отгул.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Рыцарь пентаклей"

Двигайтесь вперед. На работе начните что-нибудь новое. А в отношениях – прибавьте силы.

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