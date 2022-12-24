Гороскоп на 24 декабря 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 24 декабря 2022 года рассказывает, что у Близнецов все может измениться, а Львам следует раскрыть свое сердце.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 24 декабря 2022 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Шестерка мечей"

Не дайте быту затмить ваше счастье. В отношениях лучше все обсуждать. А на работе остерегайтесь происков.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Шестерка пентаклей"

Ваша деятельность будет вознаграждена. Для счастья нужны только двое. Спасибо помощникам на работе.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Башня"

Всё может измениться. Остерегайтесь проблем в отношениях. Позаботьтесь о прочном фундаменте на работе.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Король мечей"

Доверяйте своему разуму. В отношениях прислушивайтесь к совету мудрого мужчины. А на работе улучшите отношения с шефом.

ЛЕВ (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Рыцарь кубков"

Откройте свое сердце. Доверьтесь партнеру. Ожидайте сюрпризов на работе.

ДЕВА (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Десятка пентаклей"

Счастье наполняет вас. Наслаждайтесь отношениями. На работе дела улучшатся.

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ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Умеренность"

Не стоит переливать из пустого в пустое. В любви следует найти баланс. Выберите подходящую позицию на работе.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Колесница"

Пора отправляться в путь. Выберите направление для романтического путешествия. На работе возможны командировки.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Сила"

Освойте себя. В отношениях проявите силу. Ищите баланс на работе.

КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Колесо Фортуны"

Все меняется. Нужно найти точку опоры в отношениях. В движении по карьерной лестнице ожидайте перемен.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Королева жезлов"

Пора продемонстрировать страсть. В отношениях добавьте огня. Покажите свою амбициозность на работе.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Двойка жезлов"

Перед вами открывается весь мир. В любви станьте единомышленниками. Действуйте активно на работе.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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