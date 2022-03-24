Гороскоп на 24 марта 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро придают уверенность в завтрашних днях.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 24 марта 2022 года рассказывает, что у Близнецов все может измениться, а Львам следует раскрыть свое сердце.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 24 марта 2022 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Шестерка мечей"
Не дайте быту затмить ваше счастье. В отношениях лучше все обсуждать. А на работе остерегайтесь происков.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Шестерка пентаклей"
Ваша деятельность будет вознаграждена. Для счастья нужны только двое. Спасибо помощникам на работе.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Башня"
Всё может измениться. Остерегайтесь проблем в отношениях. Позаботьтесь о крепком фундаменте на работе.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Король мечей"
Доверяйте своему разуму. В отношениях прислушивайтесь к совету мудрого мужчины. А на работе улучшите отношения с шефом.
ЛЕВ (22 августа-23 сентября)
Карта дня "Рыцарь кубков"
Раскройте свое сердце. Доверьтесь партнеру. Ожидайте сюрпризов на работе.
ДЕВА (22 августа-23 сентября)
Карта дня "Десятка пентаклей"
Счастье наполняет вас. Наслаждайтесь отношениями. На работе дела улучшатся.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Умеренность"
Не стоит переливать из пустого в пустое. В любви следует найти баланс. Выберите подходящую позицию на работе.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Колесница"
Пора отправляться в путь. Выберите направление для романтического путешествия. На работе возможны командировки.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Сила"
Освойте себя. В отношениях проявите силу. Ищите баланс на работе.
КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Колесо Фортуны"
Все меняется. Нужно найти точку опоры в отношениях. В движении по карьерной лестнице ожидайте перемен.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Королева жезлов"
Пора продемонстрировать страсть. В отношениях добавьте огня. Покажите свою амбициозность на работе.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Двойка жезлов"
Перед вами открывается весь мир. В любви станьте единомышленниками. Действуйте активно на работе.
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