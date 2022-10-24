Гороскоп на 24 октября 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 24 октября 2022 года рассказывает, что Ракам нужно достичь, а Девам — доверять своей интуиции.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 24 октября 2022 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Туз мечей"

Интеллект – вот ваша основа оружие. В отношениях не делайте больно второй половинке. На работе смело продвигайтесь вперед.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Туз кубков"

Наполняйтесь любовью. В отношениях преодолевайте препятствия. На работе активно защищайте свою позицию.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Десятка мечей"

Вас ждут испытания. На работе будут новые вызовы, а в отношениях – испытания.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Король пентаклей"

Добивайтесь своего любой ценой. В отношениях проявите лидерские качества. А на работе – профессионализм.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Паж пентаклей"

У вас есть шанс начать сначала. Предложите на работе новый проект. А в отношениях выбирайте достойного партнера.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Верховная жрица"

Доверяйте своей интуиции. В отношениях работайте над чувствами. На работе избегайте проблем.

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ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Двойка пентаклей"

Умело балансируйте и у вас все получится. На работе не следует сомневаться в своих возможностях. В отношениях поймите, чего вы хотите.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Тройка кубков"

Празднуйте маленькие победы. В отношениях отправляйтесь на свидание. А на работе планируйте небольшой корпоратив.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Смерть"

В скором времени наступят изменения. В отношениях будет тяжело. А на работе позаботьтесь о запасном плане.

КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Король жезлов"

Проявите свою силу. В отношениях продемонстрируйте характер, а на работе – профессионализм.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Семерка пентаклей"

Не закапывайте свой талант в землю. На работе лучше отдохнуть. В отношениях задумайтесь над их смыслом.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Четверка пентаклей"

Нужно экономить. В отношениях пройдите тест по финансовым возможностям. На работе выберите амбициозную цель.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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