Гороскоп на 24 января 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 24 января 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро озвучивают жизненные подсказки.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 24 января 2022 рассказывает, что Близнецам нужно уверенно двигаться вперед, а Ракам проявлять интеллектуальную составляющую.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 24 января 2022 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Императрица"

Все расцветает вокруг вас. Развивайте ваши отношения. А на работе ожидайте воплощения проекта в жизнь.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Девятка мечей"

Будет больно. В отношениях вас могут изрядно ранить. В рабочих вопросах будут конфликты.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Восьмерка жезлов"

Уверенно двигайтесь вперед. В любви идите к цели вместе. На работе не умеряйте активности даже в выходные.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Королева мечей"

Ваша сила состоит в вашем интеллекте. В любви не следует конфликтовать со второй половинкой. В движении по карьерной лестнице проявите креативность.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Справедливость"

Внимательно все взвешивайте. В отношениях найдите золотую середину. В работе не бросайтесь в конфликт торчком головой.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Туз мечей"

Перестаньте поглядывать, как святая невинность. В любви раскройте свой потенциал. На работе активно защищайте свои позиции.

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ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Рыцарь кубков"

Откройте свое сердце. В любви прислушайтесь к советам извне. В рабочих моментах доверяйте интуиции.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Десятка пентаклей"

Ситуация улучшается. В отношениях все налаживается. На работе ваш проект реализуется.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Король мечей"

Вас увлекут ваши комплексы. В любви избегайте своих страхов. В карьере стоит хоть немного отдохнуть.

КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Шестерка пентаклей"

Вас вознаградят. В отношениях ждите приятных сюрпризов. На работе прибавьте активность.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Шестерка мечей"

Не зацикливайтесь на бытовых делах. Отношения могут дать трещину. На работе лучше отдохнуть день.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Паж жезлов"

Перед вами открываются новейшие способности. В отношениях ждите перемен. А на работе подружитесь с новыми людьми.

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