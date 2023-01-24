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Гороскоп на 24 января 2023 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
23к
Время на прочтение
3 мин
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Гороскоп на 24 января 2023 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Фото: pexels.com

Карты Таро позволяют понять больше о себе.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 24 января 2023 г. рассказывает, что Близнецам нужно уверенно двигаться вперед, а Ракам проявлять интеллектуальную составляющую.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 24 января 2023 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Императрица"

Все расцветает вокруг вас. Развивайте ваши отношения. А на работе ожидайте воплощения проекта в жизнь.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Девятка мечей"

Будет больно. В отношениях вас могут изрядно ранить. В рабочих вопросах будут конфликты.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Восьмерка жезлов"

Уверенно двигайтесь вперед. В любви идите к цели вместе. На работе не умеряйте активности даже в выходные.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Королева мечей"

Ваша сила состоит в вашем интеллекте. В любви не следует конфликтовать со второй половинкой. В движении по карьерной лестнице проявите креативность.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Справедливость"

Внимательно все взвешивайте. В отношениях найдите золотую середину. В работе не бросайтесь в конфликт торчком головой.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Туз мечей"

Перестаньте поглядывать, как святая невинность. В любви раскройте свой потенциал. На работе активно защищайте свои позиции.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Рыцарь кубков"

Откройте свое сердце. В любви прислушивайтесь к советам извне. В рабочих моментах доверяйте интуиции.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Десятка пентаклей"

Ситуация улучшается. В отношениях все налаживается. На работе ваш проект реализуется.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Король мечей"

Вас увлекут ваши комплексы. В любви избегайте своих страхов. В карьере стоит хоть немного отдохнуть.

КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Шестерка пентаклей"

Вас вознаградят. В отношениях ждите приятных сюрпризов. На работе добавьте активность.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Шестерка мечей"

Не зацикливайтесь на бытовых делах. Отношения могут дать трещину. На работе лучше отдохнуть день.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Паж жезлов"

Перед вами открываются новые возможности. В отношениях ждите перемен. А на работе подружитесь с новыми людьми.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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Дата публикации
Просмотры
23к
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