Гороскоп на 24 января 2023 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро позволяют понять больше о себе.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 24 января 2023 г. рассказывает, что Близнецам нужно уверенно двигаться вперед, а Ракам проявлять интеллектуальную составляющую.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 24 января 2023 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Императрица"
Все расцветает вокруг вас. Развивайте ваши отношения. А на работе ожидайте воплощения проекта в жизнь.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Девятка мечей"
Будет больно. В отношениях вас могут изрядно ранить. В рабочих вопросах будут конфликты.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Восьмерка жезлов"
Уверенно двигайтесь вперед. В любви идите к цели вместе. На работе не умеряйте активности даже в выходные.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Королева мечей"
Ваша сила состоит в вашем интеллекте. В любви не следует конфликтовать со второй половинкой. В движении по карьерной лестнице проявите креативность.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Справедливость"
Внимательно все взвешивайте. В отношениях найдите золотую середину. В работе не бросайтесь в конфликт торчком головой.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Туз мечей"
Перестаньте поглядывать, как святая невинность. В любви раскройте свой потенциал. На работе активно защищайте свои позиции.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Рыцарь кубков"
Откройте свое сердце. В любви прислушивайтесь к советам извне. В рабочих моментах доверяйте интуиции.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Десятка пентаклей"
Ситуация улучшается. В отношениях все налаживается. На работе ваш проект реализуется.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Король мечей"
Вас увлекут ваши комплексы. В любви избегайте своих страхов. В карьере стоит хоть немного отдохнуть.
КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Шестерка пентаклей"
Вас вознаградят. В отношениях ждите приятных сюрпризов. На работе добавьте активность.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Шестерка мечей"
Не зацикливайтесь на бытовых делах. Отношения могут дать трещину. На работе лучше отдохнуть день.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Паж жезлов"
Перед вами открываются новые возможности. В отношениях ждите перемен. А на работе подружитесь с новыми людьми.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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