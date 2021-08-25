Гороскоп на 25 августа для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 25 августа для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро позволяют видеть больше.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 25 августа 2021 рассказывает, что Водолеям стоит слушать интуицию, а Львам не отказываться от подарков судьбы.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 25 августа 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Девятка жезлов"

Вы чувствуете тяжесть. В отношениях ощущаться напряжение. Вы погрязнете в рабочих вопросах.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Двойка пентаклей"

Ищите баланс. В любви уравновесит сердце и разум. В рабочих вопросах ищите финансовую выгоду.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Паж кубков"

Вы способны на большее. В отношениях шире раскройте сердце. А в движении по карьерной лестнице прислушайтесь к подсказкам внутреннего голоса.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Иерофант"

Задумайтесь о вере. Верите ли вы в развитие ваших отношений? Для улучшения работы найдите то, что вас будет вдохновлять.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Четверка кубков"

Не отказывайтесь от того, что вам предлагает судьба. В бешеном темпе жизни найдите время для отдыха с друзьями. А на работе не показывайте свой скверный характер.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Страшный суд"

Всему есть цена. Помните, что за успех в отношениях можно заплатить общественным осуждением. Проверьте документы на ошибки на работе.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Туз мечей"

Интеллект — ваш огромное достижение. Просчитайте развитие ваших отношений. В рабочих момент используйте свой ум в качестве оружия.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Рыцарь кубков"

Хороший день для любовных утех. Прыгайте в водоворот страсти с головой. На работе добавьте драйва.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Справедливость"

Не обижайте других. В отношениях задумайтесь над тем, что вы отдаете в эти отношения. На работе найдите точку опоры.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Отшельник"

Идите в глубину своей души. В отношениях поймите, что вы хотите на самом деле. В движении по карьерной лестнице лучше притормозить.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Верховная жрица"

Развивайте свою женскую сущность. В любви слушайте интуицию. На работе ищите собственно "женское круг".

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Четверка пентаклей"

Крепко стойте на ногах. В любви ищите большей поддержки. На работе избегайте коварных мошенников.

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