Гороскоп на 25 декабря для всех знаков зодиака по картам Таро.

Карты Таро дают значительные подсказки.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 25 декабря 2021 рассказывает, что Рыбам нужно поработать со страхами, а у Овнов дела улучшатся.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 25 декабря 2021 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Солнце"
Дела улучшаются. В любви наслаждайтесь счастливыми чувствами. На работе кайфуйте от отдыха.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Восьмерка жезлов"
Сконцентрируйтесь. Следует меняться на отношениях. На работе ждите новых вызовов.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Девятка пентаклей"
Наслаждайтесь плодами своего труда. В отношениях позволяйте себе маленькие слабости. А на работе передохните.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Семерка пентаклей"
Не закапывайте свой талант в землю. В отношениях следует работать над будущим вместе. В движении по карьерной лестнице не стоит спешить.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Умеренность"
Ищите золотую середину. Уравновешивайте чувства и эмоции. На работе не распыляйтесь на все и сразу.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Шестерка кубков"
Вспомните старых друзей. В любви не забывайте о дружбе. На работе приветствуйте коллег с праздниками.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Тройка мечей"
Вас могут оскорбить. В отношениях спрячьте на немного ваши чувства. На работе могут появиться проблемы, позаботьтесь о тыле.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Король жезлов"
Обтачивайте ваши эмоции. В отношениях прислушивайтесь к мудрым советам. На работе обдумайте ваше дальнейшее развитие.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Королева кубков"
Работайте с эмоциями. В отношениях вам может помочь какая-нибудь женщина. На работе ищите верных друзей.
КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Пятерка кубков"
Вас может заполонить горечь обиды. У любви чувств остается очень и очень мало. В карьере – не время для новых достижений.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Звезда"
Вам светит счастливая заря. Отношения складывают лучше. На работе отдых пойдет вам на пользу.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Девятка мечей"
Работайте со своими ужасами. В отношениях преодолейте комплексы. На работе запланируйте отдых.
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