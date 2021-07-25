Гороскоп на 25 июля для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 25 июля для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро помогают двигаться дальше.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 25 июля 2021 рассказывает, что Рыбам стоит проявить внутренний огонь, а Львам — больше двигаться.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 25 июля 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Десятка жезлов"

Не стоит себя перенапрягать. В отношениях все делите надвое. На работе не стоит выполнять чужих задач.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Король жезлов"

Проявите пыл по делам, которые вы делаете. В любви зажигайте вторую половинку на новые свершения. В рабочих вопросах будьте активными.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Паж пентаклей"

Задумайтесь над собственными финансами. В отношениях пройдите тест на жадность к деньгам. На работе стоит начать копить.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Девятка кубков"

ТСН.ua

Наслаждайтесь тем, что имеете. В отношениях старайтесь больше. В движении по карьерной лестнице прислушайтесь к сердцу.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Колесница"

Двигайтесь. В отношениях выберите общую цель. На работе стоит выбрать цель, к которой следует двигаться.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Колесо Фортуны"

Помните, что все меняется. В любви ожидайте изменений. А на работе позаботьтесь о запасной план.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Шестерка кубков"

Возвращайтесь к прошлому, но не погружайтесь в него. В отношениях преодолейте призраков прошлого. А на работе лучше отдохнуть.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Тройка пентаклей"

Достойно работайте и получите результат. В отношениях ожидайте приятные сюрпризы. В движении по карьерной лестнице ищите новые возможности.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Семерка мечей"

Остерегайтесь врагов. В отношениях может быть больно. На работе не идите на конфронтацию.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Семерка кубков"

Выбирайте мудро. В отношениях не гонитесь за всем и сразу. На работе выберите одну цель.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Дурак"

Выбирайте новый путь. В любви следуйте за новыми чувствами. На работе начните новый проект.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Королева жезлов"

Проявите внутренний огонь. В отношениях продемонстрируйте страсть. Действуйте активно на работе

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