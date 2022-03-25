Гороскоп на 25 марта 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 25 марта 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро могут быть поддержаны в нелегкие времена.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 25 марта 2022 рассказывает, что у Овнов впереди новые открытия, а у Близнецов осталось мало любви.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 25 марта 2022 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Двойка жезлов"

Впереди – новые открытия. Доверяйте партнеру. Ищите единомышленников на работе.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Семерка пентаклей"

Не закапывайте свое мастерство в землю. В отношениях ищите опору. Не скучайте по делам.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Пятерка кубков"

ТСН.ua

Соберитесь, у вас еще осталось немного сил. Любовь осталась на донышке. Задумайтесь о смене места работы.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Пятерка пентаклей"

Затяните пояса. В отношениях будет мало эмоций, а в рабочих вопросах – мелочь средств.

ЛЕВ (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Восьмерка кубков"

ТСН.ua

Выбирайте вдумчиво. В любви нужна пауза. Поймите, что вас вдохновляет на работе.

ДЕВА (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Туз жезлов"

Пора действовать. Добавьте жару в отношениях. В решении рабочих вопросов проявите инициативность.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Верховная жрица"

Пора проявить мудрость. В любви прислушивайтесь к интуиции. Доверяйте в создании карьеры.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Отшельник"

Уравновесьте эмоции. Действуйте осторожно в отношениях. Доверяйте себе на работе.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Дьявол"

Впереди – соблазны. В любви уместно им поддаться, а на работе лучше обходить.

КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Восьмерка жезлов"

Вас ждут испытания. В отношениях лучше не провоцировать судьбу. Избегайте скандалов на работе.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Туз кубков"

Вы наполнены любовью, покажите ее миру. В любви не сдерживайте себя. Слушайте голос сердца в движении по карьерной лестнице.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Семерка жезлов"

Защищайте то, что вам дорого. В любви опирайтесь на партнера. В работе укажите, что вы профессионал.

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