Гороскоп на 25 мая 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 25 мая 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро дают точку опоры в жизни.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 25 мая 2022 года рассказывает, что Овнам – время задуматься над будущим, а Близнецам – время разрешить конфликты.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 25 мая 2022 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Отшельник"

Пора задуматься над будущим. В отношениях возьмите паузу. А на работе – отпуск.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Рыцарь кубков"

Работайте над чувствами. В любви стремитесь к большему. В рабочих делах вдохновляйтесь положительными эмоциями.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Король мечей"

Задумайтесь над своим развитием. В отношениях – время разрешить конфликты. На работе овладейте новыми навыками.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Двойка кубков"

Не забывайте о дружбе. В любви работайте над общительными отношениями. А на работе ищите единомышленников.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Восьмерка жезлов"

Двигайтесь вперед. В любви не следует сдерживаться. В работе запланируйте движение вперед.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Туз мечей"

Интеллект – ваше основное оружие. В отношениях не следует делать больно второй половинке. А работе пробивайте путь разумом.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Туз кубков"

Окунитесь в любовь. В отношениях добавьте драйву. Прислушивайтесь к подсказкам сердца.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Пятерка мечей"

Вам могут поступить больно. В отношениях скрывайте чувства. На работе ждите новых вызовов.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Девятка жезлов"

Не загоняйте себя в рамках. В любви работайте над чувствами. На работе будут испытания.

КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Туз пентаклей"

Дела улучшаются. В любви приобретайте новые высоты. На работе начните новый проект.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Шестерка мечей"

Семья – это не только быт. Не спихивайте все на вторую половинку. На работе вас могут оскорбить.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Десятка пентаклей"

Все будет хорошо. Просто поймите это в отношениях. В движении по карьерной лестнице действуйте активнее.

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