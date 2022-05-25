Гороскоп на 25 мая 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро дают точку опоры в жизни.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 25 мая 2022 года рассказывает, что Овнам – время задуматься над будущим, а Близнецам – время разрешить конфликты.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 25 мая 2022 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Отшельник"
Пора задуматься над будущим. В отношениях возьмите паузу. А на работе – отпуск.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Рыцарь кубков"
Работайте над чувствами. В любви стремитесь к большему. В рабочих делах вдохновляйтесь положительными эмоциями.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Король мечей"
Задумайтесь над своим развитием. В отношениях – время разрешить конфликты. На работе овладейте новыми навыками.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Двойка кубков"
Не забывайте о дружбе. В любви работайте над общительными отношениями. А на работе ищите единомышленников.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Восьмерка жезлов"
Двигайтесь вперед. В любви не следует сдерживаться. В работе запланируйте движение вперед.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Туз мечей"
Интеллект – ваше основное оружие. В отношениях не следует делать больно второй половинке. А работе пробивайте путь разумом.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Туз кубков"
Окунитесь в любовь. В отношениях добавьте драйву. Прислушивайтесь к подсказкам сердца.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Пятерка мечей"
Вам могут поступить больно. В отношениях скрывайте чувства. На работе ждите новых вызовов.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Девятка жезлов"
Не загоняйте себя в рамках. В любви работайте над чувствами. На работе будут испытания.
КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Туз пентаклей"
Дела улучшаются. В любви приобретайте новые высоты. На работе начните новый проект.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Шестерка мечей"
Семья – это не только быт. Не спихивайте все на вторую половинку. На работе вас могут оскорбить.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Десятка пентаклей"
Все будет хорошо. Просто поймите это в отношениях. В движении по карьерной лестнице действуйте активнее.