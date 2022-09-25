Гороскоп на 25 сентября 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро дарят уверенность в себе.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 25 сентября 2022 года рассказывает, что Рыбам следует двигаться вперед, а Ракам – добавить огня.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 25 сентября 2022 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Солнце"

Успех будет сопровождать вас. В отношениях перестаньте нервничать. На работе ситуация улучшится.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Девятка кубков"

Наслаждайтесь плодами своего успеха. В отношениях вы достигли значительной точки развития. В движении по карьерной лестнице пора оглянуться вокруг.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Повешенный"

Измените свой взор на ситуацию. В отношениях попробуйте не спешить вносить изменения. На работе ждите новых вызовов.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Туз жезлов"

Разместите огня. На работе нужно усилить ваши усилия. В любви тройно больше работать над отношениями.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Двойка жезлов"

Впереди новые открытия. На работе следует продвигаться вперед. В отношениях следует выйти на новый уровень.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Пятерка пентаклей"

Будет тяжело. В отношениях ждите проблем. А на работе – пристальных взглядов со стороны руководства.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Пятерка жезлов"

Не ссорьтесь напрасно. В любви не следует конфликтовать. На работе не стоит начинать ссору без серьезной подоплеки.

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СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Семерка кубков"

Точно определитесь со своими желаниями. На работе выберите одну цель. В любви не бросайтесь за "журавлем в небе".

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Страшный суд"

Нужно научиться отвечать за свои поступки. В отношениях идите до конца. На работе разберитесь с разными вызовами.

КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Смерть"

Впереди – глобальные изменения. В отношениях все может измениться через секунды. На работе задумайтесь о запасном варианте.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Император"

Продемонстрируйте силу. В отношениях докажите, что вы – достойны внимания. На работе покажите профессионализм.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Рыцарь жезлов"

Стремительно двигайтесь вперед. В отношениях не стоит сдерживаться. А на работе действуйте активнее.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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