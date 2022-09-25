Гороскоп на 25 сентября 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро дарят уверенность в себе.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 25 сентября 2022 года рассказывает, что Рыбам следует двигаться вперед, а Ракам – добавить огня.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 25 сентября 2022 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Солнце"
Успех будет сопровождать вас. В отношениях перестаньте нервничать. На работе ситуация улучшится.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Девятка кубков"
Наслаждайтесь плодами своего успеха. В отношениях вы достигли значительной точки развития. В движении по карьерной лестнице пора оглянуться вокруг.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Повешенный"
Измените свой взор на ситуацию. В отношениях попробуйте не спешить вносить изменения. На работе ждите новых вызовов.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Туз жезлов"
Разместите огня. На работе нужно усилить ваши усилия. В любви тройно больше работать над отношениями.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Двойка жезлов"
Впереди новые открытия. На работе следует продвигаться вперед. В отношениях следует выйти на новый уровень.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Пятерка пентаклей"
Будет тяжело. В отношениях ждите проблем. А на работе – пристальных взглядов со стороны руководства.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Пятерка жезлов"
Не ссорьтесь напрасно. В любви не следует конфликтовать. На работе не стоит начинать ссору без серьезной подоплеки.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Семерка кубков"
Точно определитесь со своими желаниями. На работе выберите одну цель. В любви не бросайтесь за "журавлем в небе".
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Страшный суд"
Нужно научиться отвечать за свои поступки. В отношениях идите до конца. На работе разберитесь с разными вызовами.
КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Смерть"
Впереди – глобальные изменения. В отношениях все может измениться через секунды. На работе задумайтесь о запасном варианте.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Император"
Продемонстрируйте силу. В отношениях докажите, что вы – достойны внимания. На работе покажите профессионализм.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Рыцарь жезлов"
Стремительно двигайтесь вперед. В отношениях не стоит сдерживаться. А на работе действуйте активнее.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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