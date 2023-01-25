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Гороскоп на 25 января 2023 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
17к
Время на прочтение
3 мин
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Гороскоп на 25 января 2023 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Фото: ТСН.ua

Карты Таро подсказывают, какие следующие шаги предпринять.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 25 апреля 2021 года рассказывает, что Скорпионам следует ожидать перемен, а у Весов настало время для развития.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 25 апреля 2021 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Семерка кубков"

Не гонитесь за всем и сразу. В отношениях не стоит иметь несколько целей. На работе выберите одну цель.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Четверка мечей"

Нужно отдохнуть. В отношениях возьмите паузу. А на работе – наслаждайтесь новогодним отдыхом.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Повешенный"

Измените свое отношение к ситуации. В отношениях присмотритесь повнимательнее к партнеру или партнерше. На работе не нагружайте себя слишком сильно.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Дьявол"

Впереди вас ждут соблазны. В отношениях решайте, стоит ли им поддаться. А на работе их лучше избегать.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Шестерка жезлов"

Ваши победы близки. В любви действуйте решительно. А на работе не сдержите творческие порывы.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Четверка кубков"

Не отказывайтесь от того, что вам предлагают. В отношениях задумайтесь, что и как вы делаете. На работе рассматривайте несколько вариантов развития событий.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Императрица"

Время для развития пришло. В отношениях пора выйти на новый уровень. А на работе старайтесь начать новый проект.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Башня"

Все меняется. В отношениях вам могут поступить больно. А на работе следует позаботиться о крепком фундаменте.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Рыцарь мечей"

Двигайтесь вперед. Добавьте смелости в отношениях. На работе не бойтесь препятствий.

КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Двойка мечей"

Вы знаете, как нужно действовать, но боитесь сделать первый шаг. В любви защищайте свое сердце. На работе вас могут оскорбить.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Паж жезлов"

Интеллект – ваша сильная сторона. В отношениях проявите интеллектуальную составляющую, а на работе – профессионализм.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Паж пентаклей"

Работайте над новыми достижениями. В отношениях ждите большего. На работе смело действуйте, невзирая на вызовы.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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Дата публикации
Просмотры
17к
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