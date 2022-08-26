Гороскоп на 26 августа 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро дают вдохновение понять, как действовать дальше.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 26 августа 2022 г. рассказывает, что Овны должны помнить об ответственности за свои действия, а Скорпионы смело могут выходить на новый уровень.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 26 августа 2022 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Страшный суд"
За свои действия пора расплачиваться. Помните о последствиях в отношениях. На работе пора задуматься над собственным развитием.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Мир"
Ищите баланс. В любви сбалансируйте чувство и разум. На работе найдите точку опоры.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Смерть"
Ожидайте перемен. В отношениях следует понять, чего вы хотите. В движении по карьерной лестнице нужно что-то нормировать.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Четверка пентаклей"
Поймите свои цели в скором будущем. В отношениях выберите одну цель для движения. Попытайтесь двигаться вперед на работе.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Дьявол"
Ожидайте искушений. В любви попробуйте им поддаться. На работе поймите, что вы хотите на самом деле.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Шестерка жезлов"
Смело двигайтесь к победам. В отношениях будете жаждать нового. В движении по карьерной лестнице не стоит останавливаться.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Четверка кубков"
Не отказывайтесь от того, что предлагает вам жизнь. В любви больше доверяйте партнеру. На работе не упускайте возможностей.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Императрица"
Смело выходите на новый уровень. В любви действуйте активнее. На работе собирайте плоды своего труда.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Башня"
Движение вперед сейчас невозможно. В отношениях ждите перемен. На работе будут новые вызовы.
КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Рыцарь жезлов"
Смело двигайтесь к своей цели. В любви не делайте больно партнеру. На работе доделайте, что так долго откладывали.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Двойка мечей"
Вы знаете, что делать, но боитесь. В любви вам могут совершить больно. Действуйте более активно на работе, но остерегайтесь врагов.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Умеренность"
Не переливайте из пустого в пустое. В отношениях найдите золотую середину. Ищите гармонию в рабочих вопросах.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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