Гороскоп на 26 декабря 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро подсказывают, какие следующие шаги предпринять.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 26 декабря 2022 года рассказывает, что Овнам стоит найти баланс в отношениях, а Близнецам оседлать лошадь судьбы.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 26 декабря 2022 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Мир"
Стремитесь к гармонии. В отношениях найдите баланс. Поймите, что вы ожидаете от своей работы.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Король пентаклей"
Впереди – денежный период. Доверяйте своему партнеру в отношениях. Действуйте активнее на работе, чтобы получить финансовые блага.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Рыцарь жезлов"
Пора оседлать коня собственной судьбы. В отношениях именно вы ответственны за свои поступки. На работе стоит овладеть новым навыком.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Рыцарь пентаклей"
Надо решить, чем вы хотите заниматься дальше. В любви пройдите тест на жажду денег. Начните новое дело.
ЛЕВ (22 августа-23 сентября)
Карта дня "Девятка кубков"
Вы всего добились самостоятельно. Действуйте так и дальше. На работе следует начать завершенное.
ДЕВА (22 августа-23 сентября)
Карта дня "Солнце"
Ситуация улучшается. В любви вам будет сиять солнце. Прекрасные возможности открываются перед вами на работе.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Семерка мечей"
Возможны потери. В отношениях остерегайтесь боли. В рабочих вопросах обратите внимание на коварных коллег.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Десятка жезлов"
Не нагружайте себя сверх меры. Отношения будут тягостными. На работе будет тяжеловато.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Король жезлов"
Проявите свою активность. В сексе добавьте жару. В движении по карьерной лестнице проявите свои лидерские качества.
КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Десятка мечей"
Наступает тяжелый период. В отношениях не оскорбляйте друг друга. А вот с решением рабочих вызовов лучше переждать.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Паж пентаклей"
Судьба проверяет вас на финансовую выдержку. В любви пора экономить.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Десятка кубков"
Пора отдохнуть. Наслаждайтесь друг другом в отношениях. В решении рабочих вопросов найдите единомышленников.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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