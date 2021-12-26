Гороскоп на 26 декабря для всех знаков зодиака по картам Таро.

Гороскоп на 26 декабря для всех знаков зодиака по картам Таро.

Карты Таро озвучивают подсказки вселенной.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 26 декабря 2021 года рассказывает, что Стрельцам пора выходить на новый уровень, а Близнецов ожидают проблемы.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 26 декабря 2021 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Пятерка кубков"

Вы устали. В отношениях следует понять, чего вы хотите дальше. На работе пора отдохнуть.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Звезда"

Дела улучшатся. В отношениях попытайтесь обсудить ваши проблемы. В движении по карьерной лестнице время выбрать соответствующую цель.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Девятка мечей"

Вас раздирают проблемы. В отношениях будет тяжело. На работе ждите новых вызовов.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Паж кубков"

Работайте над своими чувствами. В любви стремитесь к большему. На работе запланируйте отличный день.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Верховная жрица"

Прислушайтесь к своей интуиции. В отношениях решитесь на проявление чувств. В рабочих делах слушайте советы сердца.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Семерка жезлов"

Двигайтесь вперед. В отношениях защищайте то, что вам дорого. На работе защищайтесь от врагов.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Дурак"

Не бойтесь сделать первый шаг. В отношениях решитесь говорить о ваших стремлениях. В движении по карьерной лестнице выберите другую дорогу.

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СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Пятерка пентаклей"

Остерегайтесь рисков. В любви будет тяжело. На работе ждите препятствий.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Иерофант"

Пора выходить на новый уровень. Отношения должны принести новые плоды. На работе вас оценят по достоинству.

КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Семерка кубков"

Не гонитесь за всем и сразу. В отношениях выберите одну цель. На работе не стоит разрываться из-за задания.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Четверка мечей"

Найдите время для отдыха. В любви двигайтесь к вашей цели. На работе начинайте праздновать.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Повешенный"

Ожидайте перемен. В любви стремитесь к большему. На работе действуйте активнее.

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