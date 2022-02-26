Гороскоп на 26 февраля 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 26 февраля 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро подсказывают, что делать дальше.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 26 февраля 2022 рассказывает, что Весам стоит начать новый проект, а Стрельцам нужно погрузиться в чувства.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 26 февраля 2022 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Шестерка кубков"

Не забывайте о друзьях. В отношениях ищите дружеского тепла. На работе работайте с единомышленниками.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Шестерка жезлов"

Двигайтесь вперед. В отношениях пора чувствовать себя победителем. На работе действуйте активнее.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Тройка пентаклей"

Работайте и результат не заставит себя ждать. В отношениях вместе работайте над результатом. На работе старайтесь большего.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Рыцарь мечей"

Стремительно двигайтесь вперед. В отношениях лучше не оскорблять вторую половинку. На работе идите навстречу вызовам судьбы.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Двойка кубков"

Вам сейчас необходимо партнерство. В отношениях идите на компромисс. На работе уповайте на возможности коллег.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Король пентаклей"

Необходимо позаботиться о финансах. В отношениях выберите общую цель для развития. В движении по карьерной лестнице не стоит сдерживаться.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Паж пентаклей"

Начните новый проект. На работе действуйте энергичнее. А в отношениях ждите взлетов.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Десятка мечей"

Будет тяжело. В отношениях и работе – впереди новые испытания и вызовы. Но вы справитесь.

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СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Туз кубков"

Окунитесь в чувство. В отношениях следует развивать свои стремления к счастью. На работе смело озвучивайте свои чувства.

КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Туз мечей"

Действуйте смело. В отношениях чаще говорите об интеллектуальном. На работе покажите, что вы – профессионал.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Шестерка мечей"

Не делайте из обихода основу для всего. В отношениях научитесь прощать. А на работе – делегировать полномочия.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Колесо Фортуны"

Двигайтесь вперед, однако помните о неизбежных изменениях. В отношениях подумайте о дальнейшем развитии. На работе подумайте о запасном варианте.

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