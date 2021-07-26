Гороскоп на 26 июля для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 26 июля для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро позволяют стать лучшей версией себя.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 26 июля 2021 рассказывает, что Девы достигнут успеха, Весам следует защищать свои ценности.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 26 июля 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Пятерка жезлов"

Не стоит самому создавать себе проблемы. В отношениях не начинайте ссоры. На работе не пророчествуйте конфликты.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Верховная жрица"

Скористайте собственной мудростью. В любви покоритесь интуиции. А в движении по карьерной лестнице доверяйте своему сердцу.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Отшельник"

Ваша мудрость освещает вам путь. В отношениях возьмите паузу, а на работе — отгул, вам нужен короткий отдых.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Семерка пентаклей"

Не закапывают свой талант в землю. В отношениях проверьте ваши усилия не напрасны. На работе проверьте игра стоит свеч.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Король мечей"

Прорубает себе дорогу вперед интеллектом. В любви не делайте больно второй половинке. На работе покажите, что вы — профессионал.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Десятка пентаклей"

Вы достигли успеха. В любви проявите благодарность к партнеру или партнерше. Продолжайте накапливать финансовые блага.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Туз мечей"

Сначала думайте, а потом — действуйте. В отношениях придется защищать свои ценности, а на работе проявите холодный ум.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Рыцарь кубков"

Окунитесь в новые приключения. В любви попробуйте что-то новое. А на работе прислушивайтесь к совету мудрого мужа.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Справедливость"

Ищите золотую середину. В отношениях сбалансируйте ум и чувства. На работе взвешивайте ваши поступки.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Иерофант"

Хорошее время для заключения договоров. В любви двигайтесь навстречу друг другу. На работе проверяйте документы.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Четверка кубков"

Не отказывайтесь от того, что вам предлагают. В отношениях благодарите за подарки. На работе действуйте профессионально.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Четверка пентаклей"

Начните экономить. В отношениях пройдите проверку финансовыми трудностями. На работе начните экономить.

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