Гороскоп на 26 июня для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 26 июня для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро дают подсказки судьбы.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 26 июня 2021 рассказывает, что Львам стоит идти навстречу людям, а Скорпионам следует доверять внутреннему голосу.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 26 июня 2021 для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерик Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Паж кубков"

Окунитесь в любовь. Раскройтесь в отношениях. Добавьте эмоций на работе.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Шестерка жезлов"

Побеждайте. В отношениях проявите свою силу. В движении по карьерной лестнице станьте лидером.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Семерка кубков"

Нужно сделать выбор. В отношениях не гонитесь за несколькими целями сразу. На работе не хватайтесь за все и сразу.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Десятка кубков"

Почувствуйте счастье на вкус. Растворитесь в отношениях. А в решении рабочих вопросов доверяйте самому себе.

ЛЕВ (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Двойка кубков"

ТСН.ua

Идите навстречу людям. В отношениях важна и дружба между партнерами. На работе найдите единомышленников.

ДЕВА (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Четверка жезлов"

Время задуматься о новом партнерстве. В любви время выйти на новый уровень. В решении рабочих вызовов полагайтесь на коллег.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Пятерка жезлов"

Не стоит ссориться на ровном месте. В отношениях не стоит проявлять агрессию. В рабочих вопросах не вступать с коллегами.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Верховная жрица"

Доверяйте своему внутреннему голосу. В любви слушайте голоса сердца. На работе полагайтесь на свою интуицию.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Туз жезлов"

Не сдерживайте своей активности. В любви проявите креативность. На работе действуйте проактивно.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Восьмерка кубков"

Время для потери. В отношениях подумайте о том, что еще держит вас вместе. В рабочих ситуациях будет ощущаться горечь.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Башня"

Все может измениться. В отношениях не перекладывайте с больной головы на здоровую. В рабочих проблемах измените свое отношение.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Шестерка пентаклей"

Ожидайте вознаграждение за сделанное. В отношениях ожидайте позитива. А на работе — награды.

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