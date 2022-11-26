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Гороскоп на 26 ноября 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
16к
Время на прочтение
2 мин
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Гороскоп на 26 ноября 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Фото: ТСН.ua

Карты Таро помогут в трудных ситуациях.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 26 ноября 2022 года рассказывает, что Стрельцам пора выходить на новый уровень, а Близнецов ожидают проблемы.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 26 ноября 2022 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Пятерка кубков"

Вы устали. В отношениях следует понять, чего вы хотите дальше. На работе пора отдохнуть.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Звезда"

Дела улучшатся. В отношениях попытайтесь обсудить ваши проблемы. В движении по карьерной лестнице пора выбрать соответствующую цель.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Девятка мечей"

Вас раздирают проблемы. В отношениях будет тяжело. На работе ждите новых вызовов.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Паж кубков"

Работайте над своими чувствами. В любви стремитесь к большему. На работе запланируйте отличный день.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Верховная жрица"

Прислушайтесь к своей интуиции. В отношениях решитесь на проявление чувств. В рабочих делах слушайте советы сердца.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Семерка жезлов"

Двигайтесь вперед. В отношениях защищайте то, что вам дорого. На работе оберегайтесь от врагов.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Дурак"

Не бойтесь сделать первый шаг. В отношениях отважитесь говорить о ваших стремлениях. В движении по карьерной лестнице выберите другую дорогу.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Пятерка пентаклей"

Остерегайтесь рисков. В любви будет тяжело. На работе ждите препятствий.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Иерофант"

Пора выходить на новый уровень. Отношения должны принести новые плоды. На работе вас оценят по достоинству.

КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Семерка кубков"

Не гонитесь за всем и сразу. В отношениях выберите одну цель. На работе не стоит разрываться из-за задачи.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Четверка мечей"

Найдите время для отдыха. В любви двигайтесь к вашей цели. На работе начинайте праздновать.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Повешен"

Ожидайте перемен. В любви стремитесь к большему. На работе действуйте активнее.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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Дата публикации
Просмотры
16к
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