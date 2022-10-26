Гороскоп на 26 октября 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро помогают понять свои потребности.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 26 октября 2022 года рассказывает, что Близнецам не стоит осуждать кого-то, а Скорпионам нужно позаботиться о здоровье.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 26 октября 2022 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Двойка пентаклей"
Уважайте свои пределы. В отношениях просите других соблюдать их. Стройте крепкий фундамент на работе.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Двойка жезлов"
Вселенная щедра. В отношениях с благодарностью принимайте подарки. На работе начните уважать себя.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Императрица"
Вы прекрасны и внутри, и снаружи. В отношениях не осуждайте ни себя, ни других. На работе живите настоящим.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Сила"
Любите свое тело и облик. Постоянно за ним ухаживайте. Ваша жизнь наполнится безграничными возможностями успеха и счастья.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Паж жезлов"
Добивайтесь того, чего хотите. В отношениях смело продвигайтесь вперед. На работе контролируйте свои эмоции.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Луна"
Относитесь к своим неудачам, как к возможностям учиться и развиваться. На работе не разрешайте страхам сдерживать вас.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Отшельник"
Отвечайте своим ожиданиям, а не желаниям других. Будьте благодарны за все, что у вас есть. На работе учитесь на своих ошибках.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Маг"
Ваше тело стремится к заботе о здоровье, а ум чист. Успокойте свою душу в отношениях. Вы достойны уважения на работе.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Звезда"
Вы полны вдохновения. В отношениях стремитесь к большему. На работе смело двигайтесь вперед.
КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Солнце"
Вы полны вдохновением и хорошими идеями. На работе достигайте того, чего вы хотите. На работе контролируйте собственные действия и состояние.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Башня"
Относитесь к своим неудачам, как к возможностям. На работе учитесь и развивайтесь. В отношениях не позволяйте страхам сдерживать вас.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Справедливость"
Отвечайте своим желаниям, а не ожиданиям других. В отношениях будьте благодарны за все, что имеете. На работе научитесь прощать себя за ошибки.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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