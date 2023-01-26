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Гороскоп на 26 января 2023 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
29к
Время на прочтение
3 мин
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Гороскоп на 26 января 2023 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Фото: ТСН.ua

Карты Таро позволяют больше понять свой потенциал.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 26 января 2023 года рассказывает, что Весам следует начать новый проект, а Стрельцам нужно погрузиться в чувства.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 26 января 2023 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Шестерка кубков"

Не забывайте о друзьях. В отношениях ищите дружеского тепла. На работе работайте с единомышленниками.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Шестерка жезлов"

Двигайтесь вперед. В отношениях пора чувствовать себя победителем. На работе действуйте активнее.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Тройка пентаклей"

Работайте и результат не заставит себя ждать. В отношениях вместе работайте над результатом. На работе старайтесь большего.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Рыцарь мечей"

Стремительно двигайтесь вперед. В отношениях лучше не оскорблять вторую половинку. На работе идите навстречу вызовам судьбы.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Двойка кубков"

Вам сейчас необходимо партнерство. В отношениях идите на компромисс. На работе надейтесь на возможности коллег.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Король пентаклей"

Нужно позаботиться о финансах. В отношениях выберите общую цель для развития. В движении по карьерной лестнице не стоит сдерживаться.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Паж пентаклей"

Начните новый проект. На работе действуйте более энергично. А в отношениях ждите взлетов.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Десятка мечей"

Будет тяжело. В отношениях и работе – впереди новые испытания и вызовы. Но вы справитесь.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Туз кубков"

Окунитесь в чувство. В отношениях следует развивать свои стремления к счастью. На работе смело озвучивайте свои чувства.

КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Туз мечей"

Действуйте смело. В отношениях чаще говорите об интеллектуальном. На работе покажите, что вы – профессионал.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Шестерка мечей"

Не делайте из обихода основу для всего. В отношениях научитесь прощать. А на работе – делегировать полномочия.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Колесо Фортуны"

Двигайтесь вперед, однако помните о неизбежных изменениях. В отношениях поразмышляйте над дальнейшим развитием. На работе подумайте о запасном варианте.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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Дата публикации
Просмотры
29к
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