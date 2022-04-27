Гороскоп на 27 апреля 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 27 апреля 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро позволяют отыскать точку опоры.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 27 апреля 2022 рассказывает, что Ракам стоит продемонстрировать силу, а перед Весами открывается целый мир.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 27 апреля 2022 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Паж пентаклей"

Попытайтесь начать что-то новое. Просмотрите финансовые планы со второй половинкой. Начните новый проект на работе.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Девятка кубков"

ТСН.ua

Вы успешно развиваетесь. Пора отдохнуть с любимым или любимой. А на работе возьмите отгул.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Колесница"

Все меняется. В отношениях не исключены изменения. Выберите новый путь в рабочих вопросах.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Сила"

Продемонстрируйте силу. В любви покажите характер. А в решении рабочих вопросов покажите свою сноровку.

ЛЕВ (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Колесо Фортуны"

Изменения – только к лучшему. В отношениях используйте изменения, чтобы улучшить отношения. В работе не сопротивляйтесь изменениям.

ДЕВА (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Королева жезлов"

Продемонстрируйте азарт. В любовь следует добавить страсти. Действуйте более активно на работе.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Двойка жезлов"

Целый мир открывается перед вами. Смело поступайте в отношениях. Добавьте новую искры в рабочие моменты.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Семерка пентаклей"

Не стоит думать, что проблемы есть только у вас. В отношениях найдите причину ваших проблем. Добавьте жару в движении по карьерной лестнице.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Пятерка кубков"

Выбирайте один вариант. В отношениях не гонитесь за всем и сразу. А на работе нужно что-то менять, потому что вас не дооценивают.

КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Двойка мечей"

Вы знаете, что нужно делать, но всячески избегаете этого. Смело поступайте в отношениях, хотя может быть больно. Научитесь доверять коллегам на работе.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Влюбленные"

Стройте мосты. В отношениях следует не только спать вместе, но и дружить. На работе все складывается лучше.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Четверка кубков"

Не отказывайтесь от того, что вам предлагают. В отношениях решите, что вы наконец-то хотите. Добавьте эмоций в решении рабочих вопросов.

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