Гороскоп на 27 февраля 2023 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро позволяют больше узнать о планах вселенной.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 27 февраля 2023 года рассказывает, что Близнецам нужно найти людей, которые будут им помогать, а Овнам — шире раскрыть свое сердце.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 27 февраля 2023 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Рыцарь кубков"
Раскройте свое сердце пошире. В отношениях идите навстречу друг другу. На работе найдите единомышленников.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Справедливость"
Ищите баланс. В любви уравновесьте ваши чувства. А на работе обходите юридические проблемы.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Иерофант"
Найдите людей, которые помогут вам. В любви следует выйти на новый уровень. А работу следует узаконить.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Четверка кубков"
Не отказывайтесь от того, что вам предлагают. В отношениях не отгоняйте от себя партнера. В движении по карьерной лестнице лучше сделать паузу.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Четверка пентаклов"
Пора экономить. В отношениях пройдите проверку денежными средствами. А в решение карьерных вопросов не тратьте впустую деньги.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Восьмерка мечей"
Вы знаете, куда двигаться, но боитесь этого. В отношениях будет больно. На работе не создавайте себе проблем.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Мир"
Найдите точку опоры. Растворитесь в любви. В рабочих вопросах найдите здравомыслящих коллег.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Королева мечей"
Защищайтесь от нападок. В отношениях закройте свое сердце. На работе придется отстаивать свои позиции.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Восьмерка жезлов"
Вперед и только вперед. В любви покоряйте новые вершины. А на работе добавьте драйву.
КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Девятка мечей"
Впереди будут кошмары. В отношениях будет больно. А на работе наступит неспокойный период.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Шестерка мечей"
Не уничтожайте свои отношения бытом. Лучше найдите кого-нибудь в помощь. А на работе не мойте за все чашечки.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Паж жезлов"
Открывайте новые горизонты. В отношениях открывайте новые грани. А на работе возьмитесь за новый проект.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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