Гороскоп на 27 июня для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 27 июня для всех знаков зодиака по картам Таро

Таро помогают нам лучше понять себя.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 27 июня 2021 рассказывает, что Овнам — время задуматься о будущем, а Близнецам — время решить конфликты.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 27 июня 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Отшельник"

Время задуматься над будущим. В отношениях возьмите паузу. А на работе — отпуск.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Рыцарь кубков"

Работайте над чувствами. В любви старайтесь больше. В рабочих делах вдохновляйтесь положительными эмоциями.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Король мечей"

Задумайтесь над собственным развитием. В отношениях — время решить конфликты. На работе овладевайте новые навыки.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Двойка Кубков"

Не забывайте о дружбе. В любви работайте над дружескими отношениями. А на работе ищите единомышленников.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Восьмерка жезлов"

Двигайтесь вперед. В любви не стоит сдерживаться. В работе запланируйте движение вперед.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Туз мечей"

Интеллект — ваше основное оружие. В отношениях не стоит делать больно второй половинке. А работе протыкайте путь умом.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Туз кубков"

Окунитесь в любовь. В отношениях добавьте драйва. На работе прислушайтесь к подсказкам сердца.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Пятерка мечей"

Вам могут сделать больно. В отношениях скройте чувства. На работе ожидайте новых вызовов.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Девятка жезлов"

НЕ загоняйте себя в рамках. В любви работайте над чувствами. На работе будут испытания.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Туз пентаклей"

Дела улучшаются. В любви приобретайте новые высоты. На работе начните новый проект.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Шестерка мечей"

Семья — это не только быт. НЕ спихивают все на вторую половинку. На работе вас могут обидеть.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Десятка пентаклей"

Все будет хорошо. Просто осознайте это в отношениях. В движении по карьерной лестнице действуйте активно.

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