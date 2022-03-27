Гороскоп на 27 марта 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 27 марта 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро позволяют найти опору в это сложное время.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 27 марта 2022 года рассказывает, что Рыбам нужно продемонстрировать силу, а Ракам следует искать умиротворение.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 27 марта 2022 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Десятка кубков"

Дела улучшаются. Растворитесь в любви. В рабочих вопросах ищите единомышленников.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Императрица"

Ожидайте плодов своей деятельности. Потому лучше не заниматься опасным сексом. А сложная ситуация на работе будет решена.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Смерть"

Ожидайте сильные изменения. За отношения придется бороться. В решении рабочих вопросов ожидайте новых вызовов.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Мир"

Ищите умиротворение. В отношениях нужна гармония. А на работе следует найти баланс между ленью и проактивной позицией.

ЛЕВ (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Паж жезлов"

Вы огонь: проявите это в любви. Прибавьте жару на работе.

ДЕВА (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Солнце"

Ситуация улучшается. В любви вам будет сиять солнце. Прекрасные возможности открываются перед вами на работе.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Пятерка мечей"

Может быть больно. В отношениях возможны ссоры. В рабочих моментах остерегайтесь происков врагов.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Десятка жезлов"

Не берите больше, чем способны нести. В любви делитесь заботами со второй половинкой. В движении по карьерной лестнице следует сделать паузу.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Король жезлов"

Будьте крепкими и зубастыми. В отношениях продемонстрируйте характер. Что касается работы, то проявите свой крепкий стержень.

КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Десятка мечей"

Будет тяжеловато. В любви не причиняйте ран друг другу. В рабочих вопросах лучше затянуть пояса.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Восьмерка пентаклей"

Работайте и будет вам дано. В отношениях потрудитесь вместе над ними. В решении рабочих проблем воспользуйтесь своим мастерством.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Император"

Вы криц. Покажите силу в отношениях. Продемонстрируйте, что вы сильный трудящийся на работе.

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