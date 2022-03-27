Гороскоп на 27 марта 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро позволяют найти опору в это сложное время.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 27 марта 2022 года рассказывает, что Рыбам нужно продемонстрировать силу, а Ракам следует искать умиротворение.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 27 марта 2022 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Десятка кубков"
Дела улучшаются. Растворитесь в любви. В рабочих вопросах ищите единомышленников.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Императрица"
Ожидайте плодов своей деятельности. Потому лучше не заниматься опасным сексом. А сложная ситуация на работе будет решена.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Смерть"
Ожидайте сильные изменения. За отношения придется бороться. В решении рабочих вопросов ожидайте новых вызовов.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Мир"
Ищите умиротворение. В отношениях нужна гармония. А на работе следует найти баланс между ленью и проактивной позицией.
ЛЕВ (22 августа-23 сентября)
Карта дня "Паж жезлов"
Вы огонь: проявите это в любви. Прибавьте жару на работе.
ДЕВА (22 августа-23 сентября)
Карта дня "Солнце"
Ситуация улучшается. В любви вам будет сиять солнце. Прекрасные возможности открываются перед вами на работе.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Пятерка мечей"
Может быть больно. В отношениях возможны ссоры. В рабочих моментах остерегайтесь происков врагов.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Десятка жезлов"
Не берите больше, чем способны нести. В любви делитесь заботами со второй половинкой. В движении по карьерной лестнице следует сделать паузу.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Король жезлов"
Будьте крепкими и зубастыми. В отношениях продемонстрируйте характер. Что касается работы, то проявите свой крепкий стержень.
КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Десятка мечей"
Будет тяжеловато. В любви не причиняйте ран друг другу. В рабочих вопросах лучше затянуть пояса.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Восьмерка пентаклей"
Работайте и будет вам дано. В отношениях потрудитесь вместе над ними. В решении рабочих проблем воспользуйтесь своим мастерством.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Император"
Вы криц. Покажите силу в отношениях. Продемонстрируйте, что вы сильный трудящийся на работе.
Читайте также:
- Луна без курса в марте 2022: скрытая угроза, что нужно делать и чего лучше избегать
- Лунный календарь на март 2022: когда полнолуние и новолуние
- Лунный календарь на март 2022: благоприятные и неблагоприятные дни
- Когда переводятся часы на летнее время 2022 года: точное время и дата