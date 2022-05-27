Гороскоп на 27 мая 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро озвучивают подсказки о дальнейшем пути.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 27 мая 2022 года рассказывает, что Весам следует стремиться к гармонии, а у Дев наступает хороший период для заключения договоров.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 27 мая 2022 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Восьмерка кубков"
Поймите, что нужно нести дальше, а что – оставить. В отношениях может быть больно. На работе ждите горечи от потерь.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Восьмерка пентаклей"
Не закапывайте свой талант в землю. В любви стоит работать над каким-нибудь проектом вместе. В рабочих вопросах поможет четкое планирование.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Башня"
Все будет уничтожено огнем перемен. В любви следует сжать зубы. В движении по карьерной лестнице все может разбиться вдребезги.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Четверка кубков"
Не отказывайтесь от возможностей, предлагающих вам жизнь. В отношениях не отгоняйте от себя партнера. В рабочих вопросах найдите эмоциональных единомышленников.
ЛЕВ (22 августа-23 сентября)
Карта дня "Четверка пентаклей"
Пора экономить. В любви пора экономить. А на работе нужно искать финансовую подушку.
ДЕВА (22 августа-23 сентября)
Карта дня "Иерофант"
Хорошее время для заключения договоров. В любви настал период выйти на новый уровень. Добивайтесь новых вершин на работе.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Мир"
Нужно гармонизировать свои чувства. В отношениях раскройте сердце шире. А на работе старайтесь покоя.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Восьмерка мечей"
Будет больно. В отношениях вам могут разбить сердце. С движением по карьерной лестнице лучше немного подождать.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Король пентаклей"
Прислушайтесь к советам мудрого и старшего мужчины как в отношениях, так и в любви.
КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Смерть"
Ожидайте перемен. В отношениях пора искать новую любовь. На работе будут сюрпризы.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Маг"
Вы добились успеха. В любви найдите баланс между интеллектуальным и эмоциями. На работе следует быть активным.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Тройка кубков"
Пора отпраздновать маленькие победы. Устройте небольшую вечеринку для друзей, любимых и коллег.