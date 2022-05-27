Гороскоп на 27 мая 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 27 мая 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро озвучивают подсказки о дальнейшем пути.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 27 мая 2022 года рассказывает, что Весам следует стремиться к гармонии, а у Дев наступает хороший период для заключения договоров.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 27 мая 2022 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Восьмерка кубков"

Поймите, что нужно нести дальше, а что – оставить. В отношениях может быть больно. На работе ждите горечи от потерь.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Восьмерка пентаклей"

Не закапывайте свой талант в землю. В любви стоит работать над каким-нибудь проектом вместе. В рабочих вопросах поможет четкое планирование.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Башня"

Все будет уничтожено огнем перемен. В любви следует сжать зубы. В движении по карьерной лестнице все может разбиться вдребезги.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Четверка кубков"

Не отказывайтесь от возможностей, предлагающих вам жизнь. В отношениях не отгоняйте от себя партнера. В рабочих вопросах найдите эмоциональных единомышленников.

ЛЕВ (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Четверка пентаклей"

Пора экономить. В любви пора экономить. А на работе нужно искать финансовую подушку.

ДЕВА (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Иерофант"

Хорошее время для заключения договоров. В любви настал период выйти на новый уровень. Добивайтесь новых вершин на работе.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Мир"

Нужно гармонизировать свои чувства. В отношениях раскройте сердце шире. А на работе старайтесь покоя.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Восьмерка мечей"

Будет больно. В отношениях вам могут разбить сердце. С движением по карьерной лестнице лучше немного подождать.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Король пентаклей"

Прислушайтесь к советам мудрого и старшего мужчины как в отношениях, так и в любви.

КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Смерть"

Ожидайте перемен. В отношениях пора искать новую любовь. На работе будут сюрпризы.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Маг"

Вы добились успеха. В любви найдите баланс между интеллектуальным и эмоциями. На работе следует быть активным.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Тройка кубков"

Пора отпраздновать маленькие победы. Устройте небольшую вечеринку для друзей, любимых и коллег.

Как пережить ужасы войны: астролог Игорь Нехаев и психолог Диана Нехаева