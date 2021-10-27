Гороскоп на 27 октября для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро позволяют понять свой жизненный путь.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 27 октября 2021 года рассказывает, что Рыбам следует действовать активнее, а Близнецам – не забывать о зрелом эгоизме.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 27 октября 2021 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Тройка пентаклей"
Работайте и результат – не заставит себя ждать. В отношениях следует гармонично развиваться. На работе будьте инициативными.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Рыцарь мечей"
Стремительно двигайтесь вперед. В отношениях добивайтесь своих целей. На работе избегайте проблем.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Двойка кубков"
Не забывайте о зрелом эгоизме. На работе ищите единомышленников, а в отношениях – взаимопонимание.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Король кубков"
Работайте над своими чувствами. На работе продемонстрируйте силу. А в отношениях – страсть.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Паж пентаклей"
Попробуйте что-нибудь новое. В отношениях не оскорбляйте друг друга. На работе смело двигайтесь вперед по карьерной лестнице.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Десятка мечей"
Будет тяжело подняться. Ищите резерв сил. На работе ждите испытаний.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Туз кубков"
В отношения нужно добавить больше страсти. А на работе – эмоциональности. Двигайтесь вперед изо всех сил, но не забывайте расслабляться.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Туз мечей"
Проявите интеллектуальную составляющую. На работе проявите профессионализм, а в отношениях – силу духа.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Шестерка мечей"
Не делайте больно своему партнеру. На работе остерегайтесь врагов. В отношениях спрячьте свои чувства.
КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Колесо Фортуны"
Все меняется. В отношениях действуйте на опережение. На работе ищите поддержку.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Тройка кубков"
Работайте над развитием души. В отношениях наслаждайтесь тем, что у вас есть. На работе действуйте активно.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Десятка пентаклей"
Все хорошо. Вы добились успеха во всех сферах. Поэтому нужно действовать более активно.
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