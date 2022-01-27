Гороскоп на 27 января 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро.

Гороскоп на 27 января 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро.

Карты Таро могут вдохновить новые свершения.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 27 января 2022 рассказывает, что Овнам следует задуматься о партнерстве, а у Близнецов начинается счастливый период.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 27 января 2022 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Четверка жезлов"

Пора задуматься о партнерстве. В отношениях перейдите на новый уровень. Ищите единомышленников на работе.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Двойка кубков"

В отношениях ищите дружбу. А в дружбе стремитесь к любви. Приобщите друзей к общему делу.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Десятка кубков"

Начинается счастливый период. Ищите гармонию в любви. А бизнес наладится.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Семерка кубков"

Не гонитесь за всем и сразу. В отношениях выберите только один путь, а в рабочих вопросах – один вектор движения.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Шестерка жезлов"

Двигайтесь вперед и вперед. В любви ждите приятных сюрпризов, а на работе – легких побед.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Паж кубков"

Прислушайтесь к голосу сердца. В отношениях доверяйте своей интуиции. Добавьте эмоции на работе.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Паж жезлов"

Ум – ваша основа. В любви выбирайте разумный вариант развития событий. Проявите интеллект в движении по карьерной лестнице.

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СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Двойка пентаклей"

Баланс – вот о чем сейчас нужно заботиться. В любви ищите гармонию, а на работе не переливайте из пустого в пустое.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Влюбленные"

Это карта, которую хотят увидеть все. В отношениях сегодня можно раствориться в любви. А на работе ищите партнеров.

КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Двойка мечей"

Вы знаете, как поступать. В отношениях может быть больно. А на работе новые достижения придется получать умом-мечом.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Семерка жезлов"

Придется защищать свое. В любви сражайтесь за любовь. А на работе отстаивайте свою позицию.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Пятерка пентаклей"

Впереди – трудности. Закройте свое сердце от боли в отношениях. А в рабочих моментах придется экономить.

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