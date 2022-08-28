Гороскоп на 28 августа 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 28 августа 2022 года рассказывает, что у Рыб – хорошее время для чего-то нового, а Тельцам – не стоит отказываться от того, что вам предлагают.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 28 августа 2022 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Шестерка жезлов"

Ожидайте победы. В отношениях наслаждайтесь любовью. А на работе – успехами.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Четверка кубков"

Не отказывайтесь от того, что вам предлагают. В отношениях не обижайтесь долго. А на работе не стоит исключать интересные предложения.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Императрица"

Начинается период плодородия. В отношениях выходите на новый уровень. На работе наслаждайтесь результатами проектов.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Башня"

Ожидайте перемен. В любви будут испытания. На работе не стоит двигаться по карьерной лестнице сейчас.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Рыцарь мечей"

Двигайтесь вперед. В отношениях не оскорбляйте вторую половинку. На работе – выберите цель для развития.

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ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Двойка мечей"

Вы знаете, что делать. В любви ждите новых вызовов. На работе лучше больше отдохнуть.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Паж мечей"

Пора защищать свои чувства. В отношениях вас могут оскорбить. В рабочих вопросах защищайте свою позицию.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Паж пентаклей"

Начните что-то новое. В отношениях работайте над дальнейшим развитием. На работе следует начать что-то новое.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Девятка кубков"

Вы добились немало. В любви кайфуйте больше. На работе наслаждайтесь успехом.

КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Королева мечей"

Работайте достойно. В любви поступайте разумно. На работе освойте что-нибудь новое.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Колесница"

Что-нибудь изменится. Отдохните в другом месте со второй половинкой. На работе запланируйте командировку.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Четверка жезлов"

Хорошее время для чего-нибудь нового. В любви найдите опору. На работе вдохновляйтесь на новый рывок.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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