Гороскоп на 28 августа для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 28 августа для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро позволяют придумать стратегию действий.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 28 августа 2021 рассказывает, что Девам следует искать "золотую середину, а у Раков — возможные проблемы.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 28 августа 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Семерка пентаклей"

Не закапывают свой талант в землю. Работайте вместе над отношениями. На работе стоит отдохнуть.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Король мечей"

Прислушайтесь к мудрым советам. В отношениях не оскорбляйте друг друга. На работе двигайтесь к выбранной цели.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Десятка пентаклей"

Дела улучшаются. В отношениях все улучшится. В решении рабочих вопросов смело двигайтесь вперед.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Тройка мечей"

Возможны проблемы. В любви вас могут ранить. В движении по карьерной лестнице лучше сделать паузу.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Девятка жезлов"

НЕ загоняйте себя сами в проблемы. В любви ожидайте испытания. Смело двигайте вперед на работе, но остерегайтесь пауз в осуществлении желаемого.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Двойка пентаклей"

Ищите «золотую середину». В любви уравновесит ваш вклад в отношения. Действуйте активно в карьерных вопросах.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Паж кубков"

ТСН.ua

Прислушайтесь к интуиции. В отношениях действуйте эмоционально. А на работе доверяйте внутреннему голосу.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Иерофант"

Идите на уступки. В отношениях уложите перемирие. На работе — хорошее время для заключения сделок в недалеком будущем.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Четверка кубков"

Не отказывайтесь от предложений. В отношениях можно немного погрустить. На работе спрашивайте идеи, которые придут вам в голову.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Страшный суд"

Помните, что любые ваши поступки будут иметь последствия. В отношениях будет трудно. На работе проверяйте документы.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Туз мечей"

Будет трудно. В отношениях воспользуйтесь вашим интеллектом. На работе вскоре начните новый проект.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Рыцарь кубков"

Откройте ваше сердце. Устройте романтическое свидание. На работе прислушайтесь к внутреннему голосу.

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