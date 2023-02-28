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Гороскоп на 28 февраля 2023 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
1328
Время на прочтение
3 мин
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Гороскоп на 28 февраля 2023 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Фото: pexels.com

Карты Таро придают уверенность в своих действиях.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 28 февраля 2023 года рассказывает, что Рыбам нужно помнить, что все меняется, а Тельцам – стремиться к большему.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 28 февраля 2023 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Двойка мечей"

Будет тяжело. В отношениях не оскорбляйте вторую половинку. Сделайте паузу в работе.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Паж мечей"

Интеллект – вот ваше основное оружие. В любви стремитесь к большему. В движении по карьерной лестнице не стоит останавливаться.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Рыцарь пентаклей"

Достойно работайте и получите результат. Запланируйте что-нибудь хорошее на этот день. На работе насладитесь отдыхом.

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РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Девятка кубков"

Вы добились немало. Потому сегодня нужно расслабиться. На работе не ждите новых вызовов.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Королева мечей"

Защищайте свои позиции. В любви закройте ваше сердце. Поразмышляйте над вызовами на работе.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Колесница"

Двигайтесь вперед. Отправляйтесь в путешествие со второй половинкой. На работе сейчас все складывается как нельзя лучше.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Четверка жезлов"

Пора выходить на новый уровень. В отношениях ждите приятных сюрпризов. А на работе – повышение.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Король кубков"

Работайте над чувствами. В любви позвольте себе больше. На работе пора понять, что делать дальше.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Десятка кубков"

Наслаждайтесь всем. В отношениях цените то, что есть. На работе – все прекрасно.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Любовники"

Ищите дружеское плечо. В отношениях не забывайте о дружбе. Ищите единомышленников на работе.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Тройка пентаклей"

Освойте что-нибудь новое. В любви следует работать над чувствами. На работе не забывайте обучаться.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Колесо Фортуны"

Все меняется. Помните, что отношения можно потерять. На работе – смотрите под ноги.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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Дата публикации
Просмотры
1328
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