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Гороскоп на 28 марта 2023 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
848
Время на прочтение
3 мин
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Гороскоп на 28 марта 2023 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро позволяют глубже взглянуть на свои устремления.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 28 марта 2023 года рассказывает, что Дев ожидают новые открытия, а Весам следует действовать активно.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 28 марта 2023 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Королева мечей"

Работайте над интеллектуальной составляющей. В отношениях не делайте больно второй половинке. Запланируйте дальнейшие действия на работе.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Колесница"

Изменения связаны с движением. В отношениях отправляйтесь маленькое путешествие. На работе вас ожидают командировки.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Королева пентаклей"

Пора задуматься о финансах. В любви пройдите тест по желанию денег. На работе следует подумать о собственном успехе.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Пятерка жезлов"

Сражения бывают напрасными. Не ссорьтесь в отношениях. На работе избегайте споров.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Десятка жезлов"

Не тяните свои проблемы с собой. В отношениях может быть тяжело. На работе ждите новых вызовов.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Двойка жезлов"

Впереди – новые открытия. В любви попробуйте что-нибудь новое. А на работе задумайтесь новый проект.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Туз жезлов"

Действуйте активно. В отношениях разнообразьте секс. А на работе скоро покажите все, на что вы способны.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Королева жезлов"

Прислушайтесь к мудрым советам. В любви ждите приятных сюрпризов. В рабочих вопросах работайте над предстоящими победами.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Маг"

Вы способны на большее. В отношениях сбалансируйте ум и чувства. На работе ищите золотую середину.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Восьмерка мечей"

Вы знаете, что делать, но избегаете сделать первый шаг. В отношениях вы не хотите открыть глаза на то, что очевидно. На работе остерегайтесь врагов.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Солнце"

Все складывается как нельзя лучше. В отношениях наслаждайтесь счастьем. На работе предлагайте интересные идеи.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Рыцарь жезлов"

Хороший день для движения вперед. Планируйте свои действия в отношениях. На работе работайте лучше.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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Дата публикации
Просмотры
848
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