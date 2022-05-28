Гороскоп на 28 мая 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 28 мая 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро дают минимальную уверенность в завтрашнем дне.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 28 июня 2022 года рассказывает, что Близнецам следует искать гармонию, а Львам наслаждаться тем, что у них есть.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 28 июня 2022 для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Четверка пентаклей"

Переставайте тратить деньги налево и направо. В отношениях найдите баланс, а в избирательных делах – «золотую середину».

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Иерофант"

Хорошее время для решения юридических проблем. Отношения лучше узаконить. На работе выполняйте все верно.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Мир"

Соедините эмоции и рациональное внутри себя. В отношениях ищите гармонию. В движении по карьерной лестнице все удастся.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Восьмерка мечей"

Вы знаете, что нужно делать, однако в отношениях прячет глаза, а на работе не решаетесь на первый шаг.

ЛЕВ (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Король пентаклей"

Наслаждайтесь тем, что у вас есть. В любви проверьте вторую половинку по желанию денег. Найдите денежную работу.

ДЕВА (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Смерть"

Ожидайте перемен. В отношениях все может измениться. А на работе остерегайтесь резких шагов.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Маг"

Вам все по силам. В любви раскройте свой потенциал. А на работе проявите лидерские качества.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Тройка кубков"

Празднуйте маленькие победы. В отношениях чаще ходите на свидание. На работе устройте корпоратив.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Императрица"

Полюбите себя. В любви раскройте ваше сердце. Доверяйте интуиции на работе.

КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Девятка мечей"

Сожмите зубы. В отношениях будет много болей. На работе ждите новых вызовов.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Восьмерка жезлов"

Вперед и только вперед. В отношениях проявите активность. А на работе предлагайте новые проекты.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Королева жезлов"

Сопротивляйтесь. В отношениях проявите характер, а на работе – интеллектуальную составляющую.

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