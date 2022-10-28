Гороскоп на 28 жовтня 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро позволяют лучше понять себя.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 28 октября 2021 г. рассказывает, что Овнам не стоит ссориться, а Близнецов ожидают соблазна.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 28 октября 2021 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Десятка пентаклей"
Наслаждайтесь тем, что у вас есть. На работе – вы достойный пример для подражания. В отношениях не стоит ссориться, пора выходить на новый уровень.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Влюбленные"
Задумайтесь над вашими чувствами. В отношениях следует сделать выбор. А на работе – не противиться судьбе.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Дьявол"
Впереди вас ждут соблазны. На работе придется лицом к лицу столкнуться с испытаниями. А в отношениях добавьте больше страсти.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Двойка пентаклей"
Ищите баланс. Уравновесьте чувства и эмоции. На работе начните новый проект.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Четверка жезлов"
Хороший период для сотрудничества. В отношениях балансируйте между умом и чувствами. На работе внимательно подписывайте договоры.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Колесница"
Время перемен наступило. В отношениях следует отправиться в небольшое путешествие вместе. А на работе вас ожидают командировки.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Двойка мечей"
Вы знаете, что делать, но боитесь сделать первый шаг. Хватит бояться. На работе – пора действовать. А в отношениях вам могут поступить больно.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Справедливость"
Следует внимательно рассмотреть все сферы вашей жизни. В отношениях следует понять, зачем вы их продолжаете. А на работе найдите мудрого руководителя.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Паж мечей"
Разрывайте узы, связывающие вас. В отношениях не делайте больно второй половинке. На работе отстаивайте свои позиции.
КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Рыцарь пентаклей"
Ищите новые способы заработка. В отношениях пройдите тест на жажду денег. Смело двигайтесь по карьерной лестнице.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Девятка кубков"
Наслаждайтесь плодами своего труда. В любви позвольте себе иногда расслабиться. На работе не останавливайтесь на достигнутом.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Тройка мечей"
Будет тяжело. В отношениях может появиться кто-то третий. На работе ждите вызовов.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Читайте также таропрогноз на октябрь 2022 года.
Читайте также:
- Таропрогноз на осень 2022 года: что карты нам предвещают
- Когда переводят часы на зимнее время в Украине