Гороскоп на 28 ноября для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 28 ноября для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро подсказывают, что делать дальше.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 28 ноября 2021 года рассказывает, что Девам следует поразмыслить над запасными вариантами на работе, а Стрельцам – работать над чувствами.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 28 ноября 2021 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Рыцарь пентаклей"

Не тратьте лишних средств. В отношениях следует понять, к какой цели вы стремитесь. На работе найдите больше сил для развития.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Четверка мечей"

Надо успокоиться и двигаться вперед. В отношениях вам нужно отдохнуть. А на работе – взять отпуск.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Девятка жезлов"

Не создавайте себе проблем сами. На работе избегайте конфликтов. А в отношениях – новых вызовов.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Тройка мечей"

Ожидайте боли. В отношениях попытайтесь защитить свое сердце. А на работе остерегайтесь новых вызовов.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Королева мечей"

Вовсю защищайте свои позиции. В любви действуйте осторожно. На работе проявите интеллектуальную составляющую.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Башня"

Все может уничтожиться до основания. Но на новом фундаменте в отношениях легче строить. На работе ищите запасный вариант.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Справедливость"

Хватит переливать из пустого в пустое. В отношениях действуйте разумно. На работе сбалансируйте эмоции и чувства.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Королева жезлов"

Добавьте страсти. На работе проявите силу. А в отношениях займитесь безумным сексом.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Паж кубков"

Работайте над чувствами. В отношениях добавьте страсти. А на работе прислушивайтесь к голосу сердца.

КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Рыцарь жезлов"

Смело отправляйтесь к своей цели. На работе добавьте энергичность. В отношениях требуется больше выдержки.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Император"

Укажите, что вам можно доверять. В отношениях попробуйте немного расслабиться. На работе продемонстрируйте уверенность.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Императрица"

Расцвет вас сопутствует. В отношениях нужно выйти на новый уровень. Предложите на работе новый проект.

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