Гороскоп на 29 апреля 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 29 апреля 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро вдохновляют.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 29 апреля 2022 г. рассказывает, что Овнам следует задуматься над улучшением своего финансового положения, а Тельцам – наслаждаться тем, что они имеют.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 29 апреля 2022 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Паж пентаклей"

Задумайтесь над укреплением своего финансового положения. Протестируйте любимого или любимую жажду денег. При поиске работы выберите достойный вариант.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Девятка кубков"

Наслаждайтесь тем, что у вас есть. Произведите выходные вместе со второй половинкой. Отдохните от работы.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Колесница"

Вы знаете, куда следует двигаться, но боитесь этого. Отправьтесь в путешествие с партнером или партнершей. На работе возможны командировки.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Сила"

Освойте себя. Доверяйте внутренней силе. А для лучшей работы найдите внутренний стержень.

ЛЕВ (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Колесо Фортуны"

Все меняется. В отношениях изменения неизбежны. Задумайтесь над сменой работы.

ДЕВА (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Королева жезлов"

Действуйте. В любви добавьте страсти, а в решении рабочих вопросов будьте активнее.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Двойка жезлов"

Впереди – новые открытия. Двигайтесь в отношениях и развивайтесь в профессиональной сфере.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Семерка пентаклей"

Не закапывайте свой талант в землю. Проверьте эти отношения не напрасны. Ищите лучший вариант для использования своего профессионализма.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Пятерка кубков"

Сил все меньше и меньше. Пора задуматься, стоит ли эти отношения продолжать дальше. В движении по карьерной лестнице следует сделать перерыв.

КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Восьмерка кубков"

ТСН.ua

Прекрасный период для самоуглубления. В эти выходные подумайте, куда двигаться дальше во всех сферах жизни.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Туз жезлов"

Отдайтесь страсти. Действуйте активно в отношениях. Проявите свой характер по рабочим вопросам.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Верховная жрица"

Доверяйте интуиции. В отношениях откройте сердце. Прислушайтесь к интуиции на работе.

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