Гороскоп на 29 декабря для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 29 декабря для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро позволяют нам понять, что мы хотим на самом деле.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 29 декабря 2021 года рассказывает, что Скорпионам следует ожидать перемен, а у Весов настало время для развития.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 29 декабря 2021 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Семерка кубков"

Не гонитесь за всем и сразу. В отношениях не стоит иметь несколько целей. На работе выберите одну цель.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Четверка мечей"

Нужно отдохнуть. В отношениях возьмите паузу. А на работе – наслаждайтесь новогодним отдыхом.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Повешенный"

Измените свое отношение к ситуации. В отношениях присмотритесь повнимательнее к партнеру или партнерше. На работе не нагружайте себя слишком сильно.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Дьявол"

Впереди вас ждут соблазны. В отношениях решайте, стоит ли им поддаться. А на работе их лучше избегать.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Шестерка жезлов"

Ваши победы близко. В любви действуйте решительно. А на работе не умерьте творческих порывов.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Четверка кубков"

Не отказывайтесь от того, что вам предлагают. В отношениях задумайтесь, что и как вы делаете. На работе рассматривайте несколько вариантов развития событий.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Императрица"

Время для развития пришло. В отношениях пора выйти на новый уровень. А на работе старайтесь начать новый проект.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Башня"

Все меняется. В отношениях вам могут поступить больно. А на работе следует позаботиться о крепком фундаменте.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Рыцарь мечей"

Двигайтесь вперед. Добавьте смелости в отношениях. На работе не бойтесь препятствий.

КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Двойка мечей"

Вы знаете, как нужно действовать, но боитесь сделать первый шаг. В любви защищайте свое сердце. На работе вас могут оскорбить.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Паж жезлов"

Интеллект – ваша сильная сторона. В отношениях проявите интеллектуальную составляющую, а на работе – профессионализм.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Паж пентаклей"

Работайте над новыми достижениями. В отношениях ждите большего. На работе смело действуйте, невзирая на вызовы.

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