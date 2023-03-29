Гороскоп на 29 марта 2023 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро помогают лучше понять себя.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 29 марта 2023 г. рассказывает, что Близнецам следует стать более уверенными в себе, а Козерогам – работать над чувствами.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 29 марта 2023 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Император"
Сконцентрируйтесь. В отношениях пора расти. На работе следует проявить профессионализм.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Двойка пентаклей"
Добавьте лёгкости. В любви двигайтесь навстречу друг другу. На работе добавьте энтузиазм.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Шестерка жезлов"
Вам нужно стать увереннее в себе. На работе попытайтесь прорываться вперед. А в отношениях летайте, как бабочка.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Семерка жезлов"
Развивайте внутри себя огонь. Именно он должен вдохновлять вас на новые свершения. В рабочих вызовах защищайте свои позиции.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Десятка кубков"
Наслаждайтесь успехом. В отношениях двигайтесь навстречу счастью. На работе ситуация – просто отличная.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Девятка мечей"
Не позволяйте страхам и кошмарам пленить вас. В отношениях прислушивайтесь к интуиции. А на работе не стоит комплексовать.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Король жезлов"
Освойте себя. В отношениях нужно стать увереннее в себе. На работе не забывайте заявлять о себе.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Дурак"
Решитесь сделать первый шаг. В отношения иногда добавляйте немного наивности. А на работе начните новый проект.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Туз пентаклей"
Почувствуйте свою силу. В отношениях раскройте свое сердце. А на работе – потенциал.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Двойка кубков"
Работайте над чувствами. В отношениях не забывайте о дружбе. На работе не оскорбляйте других.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Луна"
Не обманывайте себя. В любви поработайте над комплексами из прошлого. На работе остерегайтесь врагов.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Умеренность"
Ищите баланс, а найдя его, не теряйте. В отношениях уравновесьте ваши стремления. На работе защищайте внутреннее пламя.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.
Также читайте таропрогноз на 2023 год и узнайте, что карты нам предсказывают.
Ретроградный Меркурий закончился. Собрали вам советы, что нужно делать.
Читайте также: