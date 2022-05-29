Гороскоп на 29 мая 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 29 мая 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро дают опору в жизни.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 29 мая 2022 года рассказывает, что Козерогам следует доверять интуиции, а Ракам следует остерегаться собственных комплексов.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 29 мая 2022 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Пятерка кубков"

Вы почувствуете горечь утраты. В отношениях выясните, есть ли у вас силы их продолжать. А на работе остерегайтесь проблем от коллег.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Десятка мечей"

Будет больно, но вы можете подняться. В любви все может уничтожиться. А в рабочих вопросах следует соблюдать осторожность.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Дьявол"

Наступает время соблазнов. В любви поддавайтесь им. А на работе следует избегать коварных людей.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Луна"

Скрытое станет явным. В отношениях остерегайтесь собственных комплексов. А в решении рабочих вопросов прислушайтесь к внутреннему голосу.

ЛЕВ (22 июля-23 августа)

Карта дня "Звезда"

Небеса помогут вам. В любви сконцентрируйтесь на позитиве, а на работе ждите неожиданной помощи.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Девятка жезлов"

Не загоняйте сами себя в проблему. В отношениях не стоит ссориться. На работе не отгораживайтесь от всех.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Король кубков"

Откройте ваше сердце. В отношениях прислушивайтесь к совету старшего мужчины. В движении по карьерной лестнице доверяйте интуиции.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Тройка кубков"

Ваше сердце может разбиться. В любви может появиться кто-нибудь третий. Избегайте проблем на работе.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Пятерка жезлов"

Не создавайте себе сами проблем. В отношениях не стоит ссориться, а на работе провоцировать конфликт.

КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Верховная жрица"

Доверяйте своей интуиции. В любви откройте сердце навстречу чувствам. В работе действуйте по зову сердца.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Отшельник"

Время для философских размышлений пришло. В любви следует сделать перерыв, а на работе уйти в отпуск.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Туз жезлов"

Вы – огонь. Освойте несколько новых сексуальных умений в постели. А на работе проявите активность.

Как пережить ужасы войны: астролог Игорь Нехаев и психолог Диана Нехаева